Clyde Edwards-Helaire sera du Super Bowl LVII

Les Chiefs de Kansas City pourront compter sur les services du porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire dimanche, lorsqu’ils se mesureront aux Eagles de Philadelphie dans le cadre du Super Bowl LVII.

La formation du Missouri a inscrit le nom de l’athlète de 23 ans sur la liste des joueurs actifs lundi.

«CEH» rate à l’appel depuis la 11e semaine d’activités, et ce, en raison d’une blessure à une cheville subie contre les Chargers de Los Angeles.

Avant de se retrouver sur le carreau, Edwards-Helaire connaissait une campagne 2022 décevante. Il a notamment vu sa charge de travail être grandement diminuée par la présence de Jerick McKinnon et Isiah Pacheco dans le champ arrière des Chiefs. En 10 parties, il a amassé 302 verges et trois touchés en 71 courses. Le choix de première ronde (32e au total) du repêchage de 2020 a également attrapé 17 passes pour 151 verges et trois majeurs.

De plus, les Chiefs ont indiqué que le receveur de passes Mecole Hardman ne sera pas en mesure de disputer l’ultime match de la présente saison. Ce dernier souffre d’une blessure au pelvis. Il avait raté les neuf dernières rencontres de la saison régulière et le premier affrontement éliminatoire des siens, avant de revenir au jeu en finale de l’Américaine. Pendant cette partie contre les Bengals de Cincinnati, il a mis ses mains sur deux ballons pour 10 verges. Hardman a cependant été contraint de quitter le terrain en douleur.

En huit parties cette saison, le receveur a réussi 25 attrapés pour 297 verges et quatre touchés. Hardman a aussi franchi la ligne des buts à deux reprises sur des jeux au sol.