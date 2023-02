Conseils pour réduire votre consommation d’alcool

Quand on parle de consommation d’alcool, la modération a, plus que jamais, bien meilleur goût. Les recommandations récentes du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) ont ébranlé plusieurs consommateurs, voire certains scientifiques. En ce mois où plusieurs ont adopté le défi sans alcool de la Fondation Jean Lapointe, d’autres ont plutôt décidé de repenser leur consommation. Mes recommandations pour modérer votre consommation !

Selon le CCDUS, même une faible consommation présente des risques pour la santé. Ses conclusions indiquent que la consommation de plus de six verres d’alcool par semaine augmente les risques de développer des problèmes de santé, dont certains cancers. Les femmes auraient même avantage à s’en tenir à 3 consommations pour réduire leur risque de maladies hépatiques et de cancer du sein. Le plus faible risque est associé à 2 consommations et moins par semaine... un virage important avec les anciennes recommandations qui proposaient plutôt un maximum de 10 à 15 consommations par semaine, selon les sexes.

Pourtant, la consommation d’alcool, de vin rouge essentiellement, fait partie du régime méditerranéen, lequel est reconnu comme la meilleure approche pour optimiser sa santé. La littérature scientifique indique qu’une consommation faible à modérée réduit le risque de maladies cardiovasculaires alors qu’un apport plus important en augmente le risque.

Mon avis ?

Personnaliser les recommandations en fonction de la génétique et de l’histoire médicale de chacun.

Le verre de vin rouge, consommé lors d’un repas quelques fois par semaine, reste fort acceptable pour la plupart des gens. La récente campagne – C’est toi le boss – d’Éduc’Alcool sensibilise les gens sur les raisons qui les incitent à boire. Une belle réflexion pour tous, en ce début d’année.

À quoi correspond une consommation ?

341 ml (12 oz) de bière à 5 % d’alcool

150 ml (5 oz) de vin à 12 % d’alcool

85 ml (3 oz) de vin fortifié de 16 à 18 % d’alcool (ex. : sherry, porto, vermouth, etc.)

45 ml (1,5 oz) de spiritueux à 40 % d’alcool (ex. : rhum, vodka, etc.)

L’alcool et le cancer

Selon un rapport publié en 2020 par l’Institut national de santé publique du Québec, 83 % des Québécois savent que la consommation d’alcool peut hausser le risque de cancer. Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a classé l’alcool dans le groupe 1 des produits cancérigènes, soit le groupe qui présente le plus de risques pour la santé. En effet, la consommation d’alcool est associée à au moins sept types de cancers, dont le cancer de la bouche et du pharynx, le cancer du foie, le cancer de l’intestin et le cancer du sein. Dans l’organisme, l’alcool se décompose en différents sous-produits, dont l’acétaldéhyde, qui peuvent endommager les cellules et causer le cancer. Leur effet est caractéristique de la relation dose-effet observée en toxicologie, ce qui signifie que plus la quantité d’alcool consommée est importante, plus les risques de développer un cancer augmentent.

Pour vous aider à modérer votre consommation, voici mes conseils :

1. Espacez vos consommations alcoolisées

Lorsque vous attendez au moins une heure entre chaque consommation, vous réduisez votre consommation d’alcool et si vous profitez de cette pause pour boire de l’eau, vous réduisez également votre risque de déshydratation. En effet, comme l’alcool a un effet diurétique, il favorise l’élimination de l’eau par l’organisme et contribue à la déshydratation. Donc, en alternant entre les boissons alcoolisées et l’eau, vous faites d’une pierre deux coups : vous modérez votre consommation d’alcool et vous réduisez votre risque de déshydratation.

2. Au restaurant, commandez le vin au verre plutôt qu’à la bouteille

Il est facile de consommer plusieurs verres de vin au cours d’un même repas sans s’en apercevoir lorsque la bouteille est à portée de main. Au restaurant, commander le vin au verre vous permet d’être plus conscient de votre consommation d’alcool et vous incite à boire plus lentement pour en profiter tout au long du repas. En prime, vous pouvez en profiter pour explorer deux vins différents.

3. Ne consommez pas d’alcool tous les jours

Consommer de l’alcool de façon régulière peut favoriser la création d’une habitude. Prévoyez quelques jours sans alcool au courant de la semaine afin de briser la routine et diminuer le risque de consommer par habitude.

4. Optez pour des boissons sans alcool

On trouve de plus en plus de versions sans alcool des boissons alcoolisées traditionnelles (ex. : bière, vin, gin, etc.). Ces boissons connaissent un réel engouement. Il existe également plusieurs alternatives naturellement sans alcool sur le marché, comme le kombucha, les eaux pétillantes aromatisées, le moût de pomme pétillant, etc. Il suffit de les verser dans une flûte ou un verre de vin pour en apprécier encore plus l’expérience. À surveiller : la quantité de sucre dans les options sans alcool est parfois trop élevée !

5. Consommez de l’alcool en accompagnement des repas

Évitez de boire lorsque vous avez l’estomac vide. Nous l’avons vu, l’alcool peut augmenter le risque de déshydratation, notamment à jeun. En prime, l’effet de l’alcool est beaucoup plus important lorsque nous sommes à jeun.

6. Notez vos consommations

Tenir un journal de votre consommation d’alcool pendant quelques semaines est une bonne façon de prendre conscience de la quantité d’alcool que vous consommez. Avec un aperçu plus concret de votre consommation d’alcool, il vous sera plus facile d’évaluer si votre consommation est excessive.

7. Achetez des demi-bouteilles

Si vous avez tendance à finir la bouteille de vin, les demi-bouteilles peuvent être utiles. Le choix est de plus en plus varié sur le marché. Une demi-bouteille consommée à deux est raisonnable (150 ml pour la femme et 225 ml pour l’homme par exemple).

8. Dégustez en pleine conscience

Le vin et les autres types d’alcool représentent une expérience sensorielle. Apprenez à déguster, et non à engloutir. Quels arômes y retrouvez-vous ? Quelle est la longueur en bouche ? Repérez-vous des notes boisées, reflet d’un passage en fût ?

