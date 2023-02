Culture de l’annulation: une fosse abyssale

Avant de me pencher sur le discours sur l’état de l’Union de mardi, bref retour sur quelques nouvelles récentes qui ont pour lien cette détestable forme de censure qu’on appelle la culture de l’annulation.

Hypersensible à la question raciale? Chut!

Même si l’expression «cancel culture» est plus souvent entendue de la bouche des conservateurs, on ne se prive pas de recourir à la pratique à droite du spectre politique.

Récemment, le cas le plus spectaculaire est sans aucun doute celui du gouverneur de la Floride. Ennemi juré des wokes, adepte de la formule assassine et de la mise en scène spectaculaire, Ron DeSantis frappe fort.

Le principal adversaire de Trump pour 2024 avait déjà bousculé la rentrée scolaire 2022-2023 en forçant les écoles et les professeurs à revoir le contenu de tous les livres de leurs bibliothèques pour en exclure les bouquins présentant des éléments en lien avec le racisme, l’homophobie ou le réchauffement climatique.

Une fois assurée cette censure digne d’un régime autoritaire, le gouverneur s’en prenait ensuite à l’éducation supérieure. De quelle manière? En interdisant cette fois les cours d’études afro-américaines.

Que le cours pensé par le réputé Louis Gates de Harvard ait été approuvé par une organisation indépendante importe peu. DeSantis n’y voit qu’endoctrinement.

Un Verushka Lieutenant-Duval américain

Chaque fois que j’avance qu’on surestime la «menace woke» ou qu’on agite l’épouvantail abusivement, il se trouve un individu ou une institution pour démontrer que certains progressistes, par zèle ou par lâcheté (dans le cas d’une institution), peuvent faire reculer leur cause à une vitesse record.

Lors de son émission de vendredi sur la chaîne HBO, l’humoriste Bill Maher mentionnait le cas du professeur de droit Jason Kilborn de l'Université de l’Illinois à Chicago. Maher ne constitue en rien une source fiable, mais l’histoire de Kilborn n’est pas sans rappeler celle de Verushka Lieutenant-Duval de l’Université d’Ottawa.

Cette saga débute en 2020 et s’est poursuivie après janvier 2022 lorsque le professeur a finalement décidé de poursuivre l’institution. D’abord interpellé pour avoir référé, sans les utiliser, à des termes choquants pour des élèves de couleur dans une question d’examen (un cas pratique ou une Noire poursuivait son employeur), il a par la suite été accusé de harcèlement par une poignée d’étudiants anonymes.

Si Kilborn a reconnu avoir une fois utilisé un terme sensible avant de s’en excuser immédiatement, il n’a jamais eu l’occasion de se défendre avant d’être suspendu avec salaire, interdit de séjour sur le campus et obligé de se soumettre à des séances de formation de sensibilisation.

Si on doit tirer quelque chose de positif de ces exemples d’extrémisme et d’intolérance, c’est que l’analyse des résultats des élections de mi-mandat pointe vers une certaine lassitude à l’égard des candidats et candidates qui jouent cette carte. Une lassitude suffisante pour ramener le gros bon sens et apaiser les discours? Les élections de 2024 nous en diront plus.