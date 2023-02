Des prix de fous pour un match historique

LeBron James deviendra mardi soir ou jeudi le meilleur pointeur de l’histoire de la NBA et les billets pour assister à l’événement se vendent à prix d’or, certains atteignant la somme de 154 000 $ CA.

Au moment d’écrire ces lignes, les billets les plus chers pour le match de mardi soir contre le Thunder d’Oklahoma City au Crypto.com Arena de Los Angeles étaient proposés à 100 700 $ CA sur le site du distributeur officiel des Lakers de Los Angeles, Ticketmaster. Il s’agit dans ce cas de billets de revente certifiés. On trouvait ensuite des billets pour 60 420 $ CA.

Comme « King James » a besoin de 36 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et qu’il marque en moyenne un peu plus de 27 points par match, on s’attend plutôt à ce qu’il fracasse le record jeudi soir contre les Bucks de Milwaukee dans un autre match au Crypto.com Arena.

Dans ce cas-ci, le site Seatgeek.com proposait plutôt une paire de billets à 115 000 $ US, soit 154 506 $ CA chacun. Oui, plus de 300 000 $ CA pour une paire de billets.

Ticketmaster nous offrait aussi des billets atteignant la somme de 100 000 $ US (134 267 $ CA) l’unité. Il y a aussi une proposition à 90 000 $ US (120 840 $ CA). Et il ne s’agit même pas de billets sur le bord du terrain.

Sites de revente

Les offres sur les sites de revente ne sont pas aussi astronomiques, mais demeurent inabordables. Sur Seatgeek.com, le billet le plus cher pour le match de mardi est à 86 255 $ CA alors que chez Stubhub, il est offert à 21 351 $ CA. À ce prix, vous avez droit à une place sur le bord du terrain avec la nourriture et les boissons (vin et bière !) à volonté. C’est au moins ça.

Du côté de Stubhub, la somme la plus élevée était de 46 320 $ CA et les billets n’étaient pas directement sur le bord du terrain.

Il y a également des billets entre 30 501 $ CA et 38 103 $ CA pour ce match et beaucoup d’offres dans la vingtaine de milliers de dollars.

Record mythique

LeBron James s’apprête donc à battre un record mythique puisqu’avec 38 352 points en carrière, il n’est plus très loin pour dépasser un autre membre des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, qui lui a amassé 38 387 points en carrière.

Les deux hommes sont les seuls à avoir franchi le cap des 38 000 en carrière.

Abdul-Jabbar a toutefois établi cette marque en 1560 matchs alors que James en compte actuellement 1409, soit l’équivalent de deux saisons de moins.

Derrière eux, on retrouve deux autres joueurs qui ont porté les couleurs des Lakers, Karl Malone (36 928 pts) et Kobe Bryant (33 643 pts). Le premier a joué une seule saison pour l’équipe au maillot violet et jaune, sa dernière. Il avait joué les 18 premières saisons de sa carrière avec le Jazz de l’Utah.

Celui que l’on considère comme le plus grand joueur de l’histoire, Michael Jordan, arrive au cinquième rang avec 32 292 points, mais il n’a joué que 1072 matchs.

Il faut toutefois se rappeler que Jordan avait pris sa retraite en 1993 et raté près de deux saisons pour tenter sa chance au baseball mineur avant de revenir au jeu avec les Bulls de Chicago en mars 1995. Il avait pris sa retraite une seconde fois à la fin de la saison 1997-1998 pour revenir jouer deux saisons avec les Wizards de Washington de 2001 à 2003.

Pas le plus grand

Malgré le record qu’il s’apprête à battre et les quatre championnats de la NBA qu’il a remportés, James ne serait sans doute pas considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de la NBA.

Dans l’esprit des amateurs et des observateurs, ce titre revient toujours à Michael « Air » Jordan, un joueur qui continue de marquer son sport par sa légende vingt ans après sa retraite.

D’ailleurs, on peut s’appuyer sur une statistique qui en dit un peu plus sur le rendement des joueurs, soit celle des points par match.

À ce chapitre, Jordan est roi avec une moyenne de 30,12 points par match. Il est suivi par Wilt Chamberlain (30,07) et Shaquille O’Neal (27,84). LeBron James pointe au quatrième rang (27,22).

Parmi les plus grands

Photo d’archives

Points en carrière

Kareem Abdul-Jabbar

1560 pj | 38 387 pts LeBron James

1409 pj | 38 352 pts Karl Malone

1476 pj | 36 928 pts Kobe Bryant

1346 pj | 33 643 pts Michael Jordan

1072 pj | 32 292 pts Dirk Nowitzki

1522 pj 31 560 pts Wilt Chamberlain

1045 pj | 31 419 pts Shaquille O’Neal

1027 pj | 28 596 pts Carmelo Anthony

1260 pj | 28 289 pts Moses Malone

1329 pj | 27 409 pts

Moyenne de points par match

Michael Jordan 30,12 Wilt Chamberlain 30,07 Shaquille O’Neal 27,84 LeBron James 27,22 Karl Malone 25,02 Kobe Bryant 24,99 Kareem Abdul-Jabbar 24,61 Carmelo Anthony 22,45 Dirk Nowitzki 20,74 Moses Malone 20,62

Saisons jouées