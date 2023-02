Deux trophées Grammy: Yannick Nézet-Séguin ne s’habitue pas

Le Grammy remporté l’an dernier par Yannick Nézet-Séguin ne sera plus seul sur sa tablette. Il sera bientôt rejoint par deux autres statuettes qu’il a gagnées dimanche lors de la 65e cérémonie des Grammy.

• À lire aussi: Beyoncé devient l’artiste la plus couronnée de l’histoire des Grammy

En 2021, le chef québécois avait mis la main sur la statuette de la meilleure prestation orchestrale pour l’album Symphonies 1 et 3 de Florence Price avec l’Orchestre de Philadelphie.

Dimanche, il a remporté le Grammy du meilleur enregistrement d’opéra avec l’œuvre contemporaine Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard présenté au MET.

Quelques minutes plus tard, il a reçu le Grammy du meilleur album solo vocal pour l’opus Voice of Nature: The Anthropocene, où il accompagne, au piano, la soprano américaine Renée Fleming.

«L’an dernier, c’était la surprise. Je n’aurais jamais repensé recevoir un Grammy. On ne s’habitue jamais à recevoir un Grammy et j’étais très fier. Continuer la récolte, cette année, c’est incroyable», a-t-il indiqué, lors d’une communication par courriel.

Le chef et directeur musical de 47 ans ressent une grande fierté avec des prix qui récompensent, chacun, une partie de sa vie musicale.

«L’an dernier, c’était avec l’Orchestre de Philadelphie en tant que chef symphonique. Cette année, c’est en tant que chef et chef lyrique du Metropolitan Opera de New York et aussi en tant que pianiste», a-t-il dit.

Saveur particulière

Ce prix, en tant que pianiste, pour l’album de Renée Fleming, a une saveur particulière pour le chef québécois.

«Ça vient me chercher encore plus parce que c’est un aspect encore plus intime de ma personne. C’est un projet dont on a vraiment pris soin, Renée Fleming et moi. Un projet qui nous tenait vraiment à cœur en raison de sa portée sociale et environnementale, à propos des changements climatiques, en musique et en poésie», a-t-il ajouté.

Pour le chef, qui n’a pas pu participer au gala, en raison d’un concert avec l’Orchestre de Philadelphie, la musique est un véhicule pour créer des points, tisser des liens, guérir ensemble et accueillir et présenter, sur les scènes, des compositions et des artistes issus de communautés sous-représentées pendant trop longtemps.

«Ce qu’on a fait avec Fire Shut in My Bones de Terrence Blanchard. C’est ce qu’on va continuer à faire dans notre programmation tout autant à Philadelphie, au MET et à l’Orchestre Métropolitain», a-t-il précisé.

Écrite par le trompettiste Terrence Blanchard, Dire Shut in My Bones a été le premier opéra écrit par un compositeur afro-américain à être présenté sur les planches de MET depuis sa fondation en 1883.

Yannick Nézet-Séguin vient de signer une prolongation de contrat jusqu’en 2030 avec l’Orchestre de Philadelphie, qu’il dirige depuis 2012.