Du sable qui a touché Tom Brady très dispendieux

Un ingénieux membre de la plateforme d’encans en ligne eBay est sur le point de mettre la main sur une petite fortune en vendant le sable de la plage où le quart-arrière Tom Brady a annoncé qu’il prenait sa retraite de la NFL.

Mercredi dernier, l’athlète de 45 ans a publié une vidéo dans laquelle il expliquait mettre un terme à sa brillante carrière de 23 saisons. Il était installé sur une plage de la Floride pour faire cette grande annonce.

Un opportuniste a reconnu l’endroit et est allé y récolter du sable.

«Misez sur l’un des deux échantillons prélevés sur le lieu exact de la retraite de Tom Brady le 1er février 2023», a-t-il écrit sur la page eBay.

En date de lundi, l’offre la plus imposante était de 99 900 $US et il y avait eu 119 enchères.

Le produit a été placé aux enchères jeudi et le premier prix demandé était de 677 $US, et ce, en l’honneur du nombre total de touchés inscrits par Brady pendant sa carrière. Le vendeur affirme avoir recueilli le sable quelques heures après la publication de la vidéo du quart-arrière et qu’une preuve vidéo est disponible sur demande.

L’encan pour ce pot Masson contenant huit onces de sable se terminera dimanche après-midi, jour du Super Bowl.