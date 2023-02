Harcèlement: quoi faire avec les «artistes annulés»?

Les inconduites sexuelles dans le milieu artistique ont souvent défrayé la chronique ces dernières années. Parce que les diffuseurs se demandent s’ils peuvent recommencer à programmer ces artistes « annulés » dans leurs salles, l’événement RIDEAU abordera spécifiquement la question dans une table ronde la semaine prochaine.

Lundi, au Centre des congrès de Québec, l’ADISQ et RIDEAU présenteront conjointement une table ronde qui a pour titre Harcèlement et inconduites dans le milieu artistique. Quel est mon rôle ?

Le panel de discussion fait partie de Forum 2023, organisé par RIDEAU, qui réunit 350 salles de spectacles et festivals du Québec et de la francophonie canadienne.

Toute la journée, on présentera des ateliers, conférences et tables rondes sur des enjeux d’actualité pour le milieu des arts de la scène.

La table ronde sur les inconduites regroupera trois intervenants qui sont chercheure et victimologue (Catherine Rossi), professeur d’université (Michel Séguin) et ex-juge à la retraite (Me Johanne St-Gelais).

« Ce sera notre premier événement RIDEAU complet depuis 2020. Il y a eu cette vague-là importante [de dénonciations] qui nous a vraiment secoués parce que ça touchait beaucoup d’artistes qui étaient programmés dans nos salles. C’était primordial d’aborder cet enjeu-là dans le cadre du forum », mentionne David Laferrière, président de RIDEAU, directeur général du Théâtre Gilles-Vigneault et coanimateur de cette table ronde avec Me Sophie Hébert, directrice des relations de travail de l’ADISQ.

Pas de recette

« Quel est le rôle de l’artiste et de l’exploitant de la salle dans un tel débat de société ? Comment éviter les pièges les plus fréquents ? Quels sont les enjeux éthiques liés à la responsabilité sociale des artistes ? »

La description de cette table ronde pose plusieurs questions. Mais déjà, David Laferrière mentionne que la discussion de lundi n’apportera sûrement pas de réponses claires et précises.

« On va le dire en introduction qu’il ne faut pas s’attendre à avoir une recette infaillible en sortant de ce panel-là. On va parler du phénomène social dans son entièreté. Ultimement, l’objectif n’est pas de donner des réponses claires. Chaque diffuseur doit ramener ça dans son contexte à lui. »

Vaste et complexe

« Ça touche tellement d’éléments, ça questionne notre système de valeurs, indique David Laferrière. C’est tellement vaste et complexe. Ça touche les artistes, les producteurs, les agents. Ça touche tous les milieux. »

Parmi les sujets abordés, les intervenants parleront de la question de la réintégration, ainsi que des codes d’éthique. « On va faire le tour de la question de la présomption d’innocence et des différents comportements répréhensibles. »

La table ronde ne parlera pas d’artistes précis, mentionne David Laferrière. « On va complètement dépersonnaliser le truc. Il n’y aura pas de nom ou de cas qui sera mis de l’avant. »

La table ronde Harcèlement et inconduites dans le milieu artistique. Quel est mon rôle ? aura lieu le lundi 13 février, au Centre des congrès de Québec. Pour les détails : evenementrideau.ca.