Hockey féminin: la Force ne s’ennuiera pas des Whitecaps

Malgré un effort plus que louable de l’attaquante Ann-Sophie Bettez, qui a marqué en première période, la Force de Montréal a encaissé un deuxième échec en autant de jours, s’inclinant 3 à 2 devant les Whitecaps du Minnesota, lundi, à Saint-Jérôme.

Ainsi, l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Peter Smith a connu une séquence à oublier à l’aréna de la Rivière-du-Nord. Effectivement, après avoir vu l’affrontement de samedi repoussé en raison de l’incapacité des Whitecaps à se rendre à destination, elle a perdu 4 à 1 dimanche contre leurs rivales du Minnesota.

Bettez a créé l’impasse à mi-chemin de l’engagement initial, mais a possiblement subi une blessure risquant de lui causer des ennuis pour la suite. Une lourde chute survenue tard dans le premier tiers ne l’a toutefois pas empêchée de compléter la rencontre. Cependant, avec quelques secondes à écouler au match, elle a peiné à se remettre sur ses deux patins après avoir encore croulé, nécessitant l’aide de coéquipières pour ce faire.

Brittyn Fleming, Ashleigh Brykaliuk et Denisa Krizova ont enfilé l’aiguille dans une cause gagnante, tandis qu’Alexandra Labelle a réduit l’écart à un but pour la Force au milieu du troisième vingt. Tricia Deguire a cédé trois fois en 31 tirs devant la cage des favorites locales. Son adversaire Amanda Leveille a repoussé 27 lancers.

Occupant l’avant-dernière place de la Premier Hockey Federation avec une fiche de 6-9-1, la formation montréalaise renouera avec l’action en visitant le Six de Toronto samedi et dimanche. Il lui reste encore deux parties à domicile à disputer cette saison. Celles-ci son