John Tortorella écrit une lettre aux partisans

L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, considère sa formation insuffisamment prête pour la gloire et il l’a fait savoir aux détenteurs de billets de saison.

Lundi, le pilote a écrit une lettre à leur intention dans laquelle il explique que le processus qu’il a entamé en début de saison suit son cours.

«Je ne vais pas vous mentir et je serai clair à ce sujet: nous n'y sommes pas encore. Cette année représente la première étape de la construction du futur des Flyers, ce qui nous permettra de rétablir notre réputation d'équipe figurant parmi les plus respectées du hockey», a notamment écrit Tortorella dans sa missive.

Avant leur affrontement de lundi soir contre les Islanders de New York, les Flyers avaient maintenu un dossier de 21-21-9 et occupaient le septième rang de la section Métropolitaine. Le club de la Pennsylvanie se trouvait à six points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est de la Ligue nationale.

Sur la bonne voie

Tortorella s’est toutefois dit très encouragé quant à ce qu’il a vu de ses joueurs jusqu’à maintenant en 2022-2023.

«Je suis très satisfait de l’effort, de la détermination et de la hargne de notre équipe», a-t-il exprimé.

«J’adore comment cette équipe répond toujours aux défis qui se dressent devant elle, que ce soit au plan individuel ou collectif. Dans le vestiaire, nos joueurs démontrent qu’ils sont déterminés à bien faire.»

Celui reconnu pour son caractère bouillant a eu également de bons mots pour ses patineurs.

«Il y a quelques-uns de nos jeunes qui m’impressionnent. Certains d’entre eux jouent des minutes importantes et ils ont de grosses responsabilités. Ils deviennent les joueurs d’impact dont nous avons besoin. Le développement de nos jeunes joueurs est crucial pour notre futur.»

«Cette saison, j’ai mis au défi plusieurs vétérans et je suis heureux de leurs réponses. Malgré les statistiques, ils ont démontré un désir de s’adapter et de compétitionner. Ils donnent l’exemple sur et à l’extérieur de la patinoire.»