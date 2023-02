La Semaine des enseignants commence raide

C’est sous le thème Chaque jour, on mesure l’importance de votre rôle que débute la Semaine des enseignantes et des enseignants.

C’est beau, n’est-ce pas? On mesure l’importance du maître.

Pendant sept jours, nous vivrons une valorisation de notre profession.

Une formule de politesse qui ne veut rien dire.

À la suite du reportage sur la vague de démissions dans nos écoles, je propose plutôt le thème suivant: Chaque jour, on subit l’impact de votre rareté.

Produire plus de profs

Afin d’accélérer la formation de nouveaux enseignants, la maîtrise qualifiante d’une durée de deux ans a été créée. Malgré tout, il y a un nombre record d’enseignants non légalement qualifiés (NLQ) dans le réseau.

Jugeant cette voie trop longue dans le contexte actuel, le ministre Drainville vient tout juste d’annoncer la création d’une formation d’un an. En fait, il a ressuscité une voie qui existait il y a plus de 25 ans: le certificat de pédagogie. Vous savez pourquoi ce certificat est disparu vers 1995? Pour laisser la place à un bac contingenté d’une durée de quatre ans.

Bref, l’expérience nous dit que produire plus ou moins d’enseignants ne réglera ni le problème de leur décrochage ni celui de leur valorisation.

Conserver les bons profs

Si certains sont heureux de l’ouverture de voies plus rapides pour augmenter la production, d’autres considèrent qu’on dévalorise la profession.

J’ai toujours trouvé que la formation initiale était une goutte d’eau dans l’océan de la valorisation.

Probablement parce que je suis moi-même un ex-NLQ.

J’ai débuté ma formation de biologiste le sourire aux lèvres. Un jour, un événement a changé ma perception de ce que je voulais faire dans la vie. À la fin de ma première année de bac, j’ai su qu’une commission scolaire de ma région cherchait des suppléants. J’ai donc déposé mon CV.

À peine deux semaines après mon 20e anniversaire, le téléphone a sonné... On m’offrait une suppléance. Sans auto et pris à la maison de mes parents, j’ai appelé un taxi. J’étais loin de me douter que cette grande première changerait mon plan de carrière.

J’ai fait de nombreuses suppléances lors des deux années suivantes. J’ai terminé mon bac en bio et j’ai fait une demande d’admission au... certificat de pédagogie. Puis, je suis devenu enseignant.

Je ne pense pas que mon parcours nuise à la valorisation de la profession. Pas plus qu’il a nui aux élèves qui ont croisé ma route. Je ne crois pas non plus qu’il explique pourquoi je suis toujours en poste.

Chaque jour, depuis le début de ma carrière, je mesure l’importance de mon rôle. Tout comme celui de la très grande majorité de mes collègues.

C’est le constat que fait Hugues Morin, un enseignant ayant quitté le navire après 20 ans de carrière:

«Ce qui me manque le plus, ce sont les collègues. C’est là que tu réalises que l’école, elle tient à cause des enseignants et des collègues.»