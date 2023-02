Le Canada est-il vraiment «brisé»? Depuis des mois, Pierre Poilievre martèle qu’il l’est. Même si en français, l’expression est pour le moins bizarroïde, le chef conservateur en a fait son cri de ralliement : «Everything feels broken in Canada» (tout semble être brisé au pays).

Si le pays va si mal, selon M. Poilievre, c’est uniquement la faute du premier ministre libéral Justin Trudeau. Que ce soit l’inflation, qu’il a rebaptisée la Justinflation, le manque de soins de santé, la crise du logement, les banques alimentaires débordées, la hausse des taux d’intérêt, etc.

Un peu plus et on croirait que Justin Trudeau serait aussi responsable de l’hiver et de l’implosion de la famille royale britannique...

Selon un sondage Léger publié à la une du National Post, 67 % des Canadiens pensent pourtant comme Pierre Poilievre que «tout semble être brisé au Canada, en ce moment».

Les femmes et les 18-54 ans sont encore plus nombreux à le croire. Au Québec, par contre, la satisfaction envers Justin Trudeau tient bon.

C’est quoi ça, un pays «brisé»?

Mais qu’entend-on vraiment par un pays «brisé»? Ce qui ressort surtout chez ces 67 % de répondants est une certaine colère nourrie par la perception d’un gouvernement Trudeau dont les priorités seraient déconnectées des leurs, dont l’inflation, la santé et l’habitation.

Ce qui, précisément, se fait l’écho de Pierre Poilievre. Or, rien ne dit que d’ici les prochaines élections fédérales, dont personne ne peut prédire la date, ce même portrait ne changera pas.

Depuis son élection en septembre à la tête des troupes conservatrices, même les attaques de M. Poilievre ont déjà changé de thème.

Après s’être posé en grand «libérateur» du pays dans la foulée du soi-disant convoi de la liberté, le chef conservateur a enfourché un nouveau refrain : le Canada est «brisé» par la faute de Justin Trudeau. Point.

Alors, qui sait où en sera le climat ambiant au prochain scrutin fédéral. Comme le disait Robert Bourassa, en politique, six mois, c’est une éternité...

Rien ne dit non plus que tous ces Canadiens présentement en colère voteront conservateur. Rien ne dit que le style hautement abrasif de Pierre Poilievre, une fois plongé en campagne électorale, ne hérissera pas une part substantielle de l’électorat.

Un réveil brutal

Tout comme rien ne dit que les solutions qu’il devra proposer pour réparer ce pays supposément «brisé» séduiront suffisamment de Canadiens pour lui donner le pouvoir.

En fait, si l’on posait cette même question ailleurs en Occident, il est probable qu’une majorité de gens répondent eux aussi que leur État, province ou pays, est «brisé». Et ce, indépendamment de leurs intentions de vote.

La réalité est que dans plusieurs États, dont le Québec, trois ans de pandémie ont exposé au grand jour de grandes failles politiques. Tout d’abord dans la gouverne, incompétente depuis longtemps, des systèmes de santé.

En provoquant des ruées folles vers des propriétés trop chères, des hausses scandaleuses de prix pour la nourriture et le logement, la pandémie et la cupidité qu’elle a nourrie ont aussi élargi le fossé entre les citoyens mieux nantis et tous ceux qui ne le sont pas.

Le réveil est en effet brutal. Mais la vraie question n’est-elle pas la suivante: y a-t-il, quelque part, un ou des gouvernements décidés à agir concrètement pour remettre le monde à l’endroit? Le reste n’est que palabres...