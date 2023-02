Malgré la décision de Radio-Canada de cesser de diffuser le Gala Québec Cinéma, les organisateurs de l’événement ont bon espoir de pouvoir trouver un nouveau diffuseur pour continuer à présenter leur remise de prix annuelle.

«On fait des démarches actuellement avec d’autres diffuseurs, a indiqué lundi la directrice générale de Québec Cinéma, Sylvie Quenneville, en marge du dévoilement de la programmation des 41eRendez-vous Québec Cinéma.

«On ne veut pas laisser tomber [le gala] parce que c’est notre façon de célébrer notre cinéma. Le Gala Québec Cinéma n’est pas mort. Cette année, il est plutôt en transformation pour trouver une nouvelle formule pour célébrer nos talents. C’est le 25e anniversaire du gala cette année, alors c’est sûr qu’il y aura un événement. On ne sait pas encore quelle forme il prendra. Mais c’est sûr qu’il y en aura un.»

Rappelons que Radio-Canada a créé une onde de choc dans le milieu du cinéma québécois en en octobre dernier en annonçant qu’elle cessait la diffusion du Gala Québec Cinéma, à l’aube du 25eanniversaire de la cérémonie. La société d’État invoquait notamment les faibles cotes d’écoutes de la cérémonie (environ 500 000 téléspectateurs ont regardé le gala, en juin dernier).

Depuis cette annonce, les têtes dirigeantes de Québec Cinéma (l’organisme qui chapeaute le gala) ont multiplié les efforts pour trouver une autre façon de présenter la remise de prix qui célèbre à chaque année depuis 1999 le meilleur du cinéma québécois.

«On a approché plusieurs diffuseurs, souligne Sylvie Quenneville sans les nommer. Il y a de l’ouverture et des discussions. Tout le monde souhaite célébrer notre cinéma. Il faut maintenant voir comment on peut le faire. C’est à nous d’innover avec un diffuseur pour trouver une formule qui va plaire au public mais qui va aussi continuer à reconnaitre les prix. Il y a beaucoup de créativité dans notre milieu alors on va la mettre à profit.»

Une rencontre avec le milieu sera d’ailleurs organisée le 2 mars prochain pendant la 41e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. L’objectif? Réfléchir ensemble à la meilleure formule pour présenter le gala.

«On sait que partout dans le monde, il y a des questionnements sur la formule des galas et des remises de prix à la télévision, rappelle Sylvie Quenneville. On veut voir comment on pourrait la repenser et comment le milieu a envie qu’on travaille avec eux. On veut avoir une réflexion ensemble.»