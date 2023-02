Le podium dans la mire de Valérie Grenier

Forte de son premier podium et par la même occasion de sa première victoire en carrière, Valérie Grenier aborde le championnat mondial de ski alpin dans le meilleur état d’esprit de sa vie.

Les Mondiaux de ski alpin ont pris leur envol, lundi, aux stations de Courchevel et Méribel en France dans des conditions idéales. Après le combiné de lundi et le super-G de mercredi, la Franco-Ontarienne prendra le départ du slalom géant, épreuve où elle a remporté l’or le 7 janvier à Kranjska Gora en Slovénie, et où reposent ses plus grands espoirs.

Le slalom géant sera présenté le 16 février et le podium est dans la mire de la Franco-Ontarienne.

« C’est le championnat mondial où je suis le plus prête, a affirmé Grenier qui dispute ses cinquièmes mondiaux en carrière. Je crois en mes chances de médaille. Je tente de ne pas trop penser aux résultats parce que ça ajoute de la pression, mais je crois en mes chances. J’ai confiance et je skie vite. »

La victoire de Grenier mettait fin à une sécheresse de près de 50 ans pour le Canada en slalom géant féminin. Kathy Kreiner avait été la dernière à monter sur la plus haute marche du podium en 1974 à Pronften en Allemagne.

En compétition avec l’élite

En plus de son coup d’éclat en Slovénie où elle avait remporté les deux manches pour freiner la séquence de cinq victoires consécutives de l’Américaine Mikaela Shiffrin, la Franco-Ontarienne a percé le Top 10 de façon régulière.

Au lendemain de sa victoire, elle avait pris le sixième rang toujours en Slovénie. Grenier aurait souhaité obtenir un meilleur résultat, mais elle avait pu se consoler en assistant à la 82e victoire en carrière de Shiffrin qui rejoignait au sommet sa compatriote Lindsey Vonn.

Elle l’a depuis dépassée et s’attaque maintenant au recordman de tous les temps Ingemar Stenmark qui compte 86 victoires en Coupe du monde à son palmarès. Avec 85 victoires au compteur, Shiffrin n’est plus qu’à une du Suédois.

Constance en début de saison

Une cinquième place à Semmering en Autriche et une neuvième position à Kronplatz en Italie ont aussi marqué sa première moitié de saison.

« J’ai affiché beaucoup de constance et c’était mon objectif en début de saison, a-t-elle souligné. Cette constance m’a fait du bien. » Cette constance lui permet de pointer au neuvième rang du classement cumulatif.

Grenier n’a pas eu l’occasion de s’arrêter souvent à Courchevel-Méribel. À sa seule présence en carrière, elle a terminé en neuvième place en slalom géant l’an dernier à l’occasion d’une étape de la Coupe du monde.

« La neige est parfaite, les conditions sont incroyables et c’est vraiment beau, a raconté Grenier au même moment où elle s’offrait une séance de vélo stationnaire au terme du combiné. C’est le fun d’être en France parce qu’on n’y vient pas souvent. En plus ça parle français. »

Marie-Michèle Gagnon fait le plein de confiance

Valérie Grenier et Marie-Michèle Gagnon ont brisé la glace, lundi, aux mondiaux de ski alpin en prenant le départ du combiné, épreuve qui comprend le super-G et le slalom.

Les deux n’avaient aucune attente pour cette première épreuve des mondiaux.

Grenier n’a fait qu’un entraînement de slalom et voulait avant tout découvrir la piste en prévision du super-G alors que Gagnon avait toujours en tête une vilaine chute à Cortina d’Ampezzo le 20 janvier.

Gagnon a terminé en 10e place. Il s’agissait d’un cinquième top 10 en carrière au mondial pour elle qui occupait le 18e rang après le super-G et de son deuxième en combiné alpin.

Malgré son long passé de technicienne, la vétérane de l’équipe canadienne qui prend part à ses huitièmes mondiaux n’avait aucune attente.

« Ma chute à Cortina m’a affectée mentalement et je savais que je ne me sentais pas prête à attaquer aujourd’hui [lundi], et je n’étais pas là pour aller chercher une médaille, a mentionné la fierté de Lac-Etchemin à Sportcom. Ce n’était pas réaliste. »

Erreur coûteuse

Après une bonne descente en super-G, Grenier a eu plus de difficultés en slalom pour conclure en 14e position au cumulatif.

« Parce que je partais avec le dossard numéro deux, j’ai dû me faire confiance puisque je ne pouvais pas voir les autres filles, a expliqué la skieuse du club Mont-Tremblant. J’ai bien fait dans ma descente de super-G et c’est encourageant pour la course de mercredi. »

« En slalom, j’ai fait une grosse erreur après un bon départ qui m’a fait perdre ma vitesse, de poursuivre Grenier. J’ai dû remonter une porte. Je n’avais fait qu’un entraînement de slalom avant le mondial, mais c’était important de prendre le départ du combiné en prévision du super-G. »

Bonne amie de Gagnon, l’Italienne Federica Brignone a remporté l’or de cette première épreuve. Elle a été la plus rapide en super-G et terminé au deuxième rang en slalom.

Grenier et Gagnon seront de retour en action, mercredi, en super-G. Après une sérieuse blessure où elle a subi de multiples fractures à une jambe lors des mondiaux en février 2019 à Are en Suède à l’occasion d’une descente d’entraînement, Grenier n’a repris le super-G que cette année après des essais infructueux l’an dernier alors que la crainte était toujours présente.

« Je n’ai pas d’attentes pour le super-G, a-t-elle indiqué. Je suis encore en train de me remettre dedans. Ma confiance a augmenté et je peux bien faire. Je vais faire de mon mieux. »