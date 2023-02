Les 100 ans de Rita

Photo fournie par la famille

Née le 8 février 1923 à Québec, Rita Lavoie (photo) qui demeure à Saint-Émile, en banlieue nord de Québec, fêtera son 100e anniversaire de naissance dans deux jours soit le mercredi 8 février. Fidèle lectrice du Journal de Québec depuis toujours, cette retraitée de la SAQ est toujours en belle forme, l’esprit très clair et participe encore aujourd’hui aux activités du club des retraités de la SAQ et se rend, avec son fils Robert et sa belle-fille Sylvie (où elle demeure), de temps en temps au Casino de Charlevoix. Son neveu Denis lui avait promis de m’écrire afin de souligner son centenaire dans ma page. C’est avec l’édition du Journal du lundi 6 février en main et ma page d’aujourd’hui qu’il se présentera à un dîner avec sa tante pour avoir l’effet-surprise. Mariée pendant 47 ans à Edgar Lavoie, marin de profession, Rita a eu deux enfants, Line et Robert Lavoie. Elle a deux petits-enfants Martin et Marie-Ève ainsi que deux arrière-petits-enfants Ivy Lavoie Hébert et Harley Lavoie Hébert. Amatrice de hockey, elle le regarde à la télé et se réjouit encore des défaites des Canadiens !

De la belle visite !

Photo fournie par la RPA

Malgré le froid intense du dernier week-end, Bonhomme Carnaval s’est rendu au Manoir de la Rivière (RPA) du secteur Cap-Rouge, à Québec, afin d’y procéder au couronnement de la reine et du roi de l’établissement. Magdeleine Côté, 92 ans, née à Saint-Augustin-de-Desmaures, qui se souvient du Carnaval et ses sculptures de glace sur la rue Sainte-Thérèse, et Jacques Boulet, 85 ans, né dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Québec, qui, durant sa jeunesse, aimait glisser sur les plaines d’Abraham et jouer au hockey au parc Victoria, sans oublier des visites chez Ti-père ont été couronnés par Bonhomme. Les deux conservent que de beaux souvenirs de la grande fête hivernale de Québec.

Marquant pour la vie

Photo fournie par le Patro

Le Patro de Charlesbourg fête ses 75 ans (1948-2013) cette année sous le thème « Marquant pour la vie », clin d’œil logique aux fêtes du 50e anniversaire (1998) alors sous le thème « Marqué pour la vie ». La Patro désire célébrer avec les membres, les ancien.e.s, les bénévoles et tous ceux qui ont fréquenté le Patro au cours des dernières années et mettre en lumière toutes les actions du Patro dans son milieu au fil des ans. Au-delà de la programmation régulière, des événements pour souligner les fêtes du 75e seront omniprésents pour souligner cette année spéciale. Un grand brunch 75e anniversaire est prévu pour le dimanche 8 octobre. Voyez la programmation complète au https://patrocharlesbourg.net/.

Anniversaires

Photo fournie par FCEQ

Pierre Drapeau (photo), président de la Fédération des chefs d’entreprises du Québec (FCEQ)... Mike Hough, joueur de la LNH (1986-99) avec les Nordiques de 1986 à 1993, 60 ans... Axl Rose, chanteur soliste de Guns N’ Roses, 61 ans... Michel Garneau, retraité de la Banque Laurentienne, 68 ans... Alain Chainey, entraîneur adjoint avec les Nordiques (1987-1990), 71 ans... Angèle Coutu, comédienne et actrice québécoise, 77 ans.

Disparus

Photo fournie par Clayton Call/Redferns via Getty Images

Le 6 février 2022 : Syl Johnson (photo), 86 ans, chanteur, guitariste et harmoniciste de blues américain des années 60 et 70, intronisé en 2020 au Temple de la renommée du blues... 2020 : Raphael Coleman, 25 ans, celui qui incarnait le rôle d’Eric Brown dans le film de 2005 Nounou McPhee... 2019 : Guy Émond, 77 ans, coloré journaliste sportif au Dimanche-Matin, au Montréal-Matin et au Journal de Montréal... 2019 : Geoffrey Olivier Brown, 70 ans, homme de radio (CHRC, CHOI-Fm 93 entre autres)... 2018 : Fernande Migneault, mère de Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques... 2017 : David Culver, 92 ans, homme d’affaires canadien (un ancien PDG d’Alcan)... 2016 : Gilles Brown, 73 ans, chanteur (Les Valentins) et parolier québécois... 2015 : Marisa Del Frate, 83 ans, actrice et chanteuse italienne... 2009 : James Whitmore, 87 ans, acteur américain... 2007 : Lew Burdette, 80 ans, lanceur (baseball)... 2007 : Frankie Laine, 93 ans, chanteur américain...

2004 : Fernand Lachance, 86 ans, surnommé Monsieur poutine par les citoyens de la région de Warwick... 1998 : Carl Wilson, 51 ans, guitariste et membre fondateur des Beach Boys... 1998 : Oscar Thiffault, 85 ans, un des pionniers de la musique country québécoise... 1993 : Arthur Ashe, 49 ans, ancien champion de tennis.