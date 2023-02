Matchs au Stade olympique: la patience est de mise pour Montréal

PHOENIX | La NFL ne nie pas que des discussions sont en cours avec Montréal pour la présentation de matchs de la Série internationale au Stade olympique, mais invite les amateurs québécois à rester calmes. La présence de la ligue dans la métropole ne semble pas se dessiner pour bientôt.

Présent à Phoenix pour la conférence de presse du comité d’accueil du Super Bowl 57, le vice-président exécutif aux affaires des clubs et événements de la NFL, Peter O’Reilly, a répondu aux questions du Journal en affichant une grande prudence.

Dans les dernières semaines, des gens du Parc olympique sont allés sur différentes tribunes pour mentionner que des pourparlers avec le circuit Goodell étaient en cours. Loin de les contredire, O’Reilly a simplement rappelé que la patience est une vertu.

« Les pourparlers sont très préliminaires à ce stade-ci. Nous explorons toujours les possibilités pour nous permettre d’étendre les endroits où nous pouvons connecter avec nos fans.

« Le Canada est une partie immense de notre marché et l’est depuis longtemps. C’est naturel d’avoir des conversations pour voir comment on pourrait en faire plus au Canada », a-t-il indiqué.

À long terme

Pour la saison prochaine, il est déjà connu que la NFL se concentrera sur les marchés européens de Londres et Munich, en plus d’ajouter Francfort. Mexico sera laissée de côté, le temps d’apporter des rénovations au mythique Stade Azteca.

Tout indique que Montréal ne devrait pas rêver à 2024 non plus.

« Le défi que nous avons est que nous nous sommes engagés à disputer des matchs dans des marchés qui sont déjà très forts pour nous, comme l’Angleterre et l’Allemagne. On veut retourner à Mexico quand le Stade Azteca sera rénové. Ça nous semble très tôt de parler de 2024 [pour des matchs au Canada]. Ce n’est pas une question de manque d’intérêt, mais d’inventaire des marchés où nous sommes déjà », a expliqué Peter O’Reilly.

Pas de visite prévue

Récemment, une délégation de Montréal est allée à la rencontre de la NFL aux États-Unis.

Les canaux de communication sont ouverts depuis déjà plusieurs années, au point où la NFL avait envoyé un groupe pour visiter les installations du stade olympique, dès 2017.

« Pour l’instant, nous ne faisons que nos devoirs auprès des villes canadiennes. On regarde ce qui serait possible, mais il n’y a certainement rien d’imminent.

« Je ne suis pas allé personnellement à Montréal, mais je sais que notre équipe de NFL Canada est allée. Le stade est une partie importante de l’équation. Il faut que les installations répondent aux standards de notre ligue pour obtenir des matchs internationaux. C’est dur, avec le peu de détails que nous détenons aujourd’hui, de se prononcer », a ajouté O’Reilly.

Nouvelle surface

Les gestionnaires du Parc olympique estiment que la nouvelle surface de jeu installée au stade constitue un atout de taille.

Les marchés de Toronto et Vancouver sont aussi dans la mire de la NFL pour développer le marché canadien.