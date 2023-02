Matthew Tkachuk et les Panthers n’entendent plus à rire

Après avoir accueilli le week-end du match des étoiles, les Panthers de la Floride sont passés aux choses sérieuses. Lundi au FLA Live Arena, ils se sont moqués de leurs plus grands rivaux, le Lightning de Tampa Bay, par la marque de 7 à 1.

• À lire aussi: Zachary Morin, le Québécois de 16 ans qui fait tourner les têtes avec le Detroit Little Caesars

• À lire aussi: LNH: des étoiles pas si scintillantes au concours d’habiletés

• À lire aussi: LNH : des retrouvailles plus chaleureuses pour les Tkachuk

Après avoir baissé pavillon lors des deux premières batailles de la Floride de la saison, les hommes de Paul Maurice ont fait les ajustements nécessaires pour dominer les «Bolts».

Menés par un Matthew Tkachuk en grande forme, les hôtes ont mitraillé la cage d’Andrei Vasilevskiy. Le portier russe a effectué 42 parades ー son troisième plus haut total de la campagne ー, mais a flanché à sept reprises.

Quelques jours après avoir été nommé joueur par excellence du match des étoiles, l’aîné des frères Tkachuk a connu un match de deux buts et trois mentions d’aide. Il a participé à au moins un filet lors des sept derniers matchs, revendiquant 15 points lors de cette séquence.

En troisième période, l’attaquant américain a notamment mis la table pour la deuxième réussite de la rencontre de Carter Verhaeghe, inscrit grâce à un lancer sur réception. Ce dernier n’est plus qu’à deux buts d’atteindre le plateau des 30 pour la première fois de sa carrière.

Le défenseur Brandon Montour s’est aussi illustré dans la rencontre, lui dont le tir a bifurqué sur Eetu Luostarinen pour porter la marque à 4 à 1. Il a ainsi enregistré un point dans une 10e rencontre de suite ; un record pour un arrière dans l’histoire de la formation floridienne.

Sam Bennett et Eric Staal ont aussi touché la cible pour les Panthers, tandis que Nikita Kucherov s’est assuré de la mince réplique du Lightning.

Une victoire pour les débuts de Horvat

À Philadelphie, les Islanders de New York ont amorcé l’ère Bo Horvat avec un gain de 2 à 1 face aux Flyers.

Un jour après avoir apposé sa signature au bas d’un pacte de huit ans et 68 millions $, l’ex-capitaine des Canucks de Vancouver a connu un premier match plutôt discret avec les «Insulaires». Il a été blanchi de la feuille de pointage, mais a effectué quatre tirs au but et deux mises en échec, en plus d’avoir bloqué deux frappes.

Mathew Barzal, qui a amorcé la rencontre à l’aile droite de Horvat, a inscrit le but de la victoire en milieu de période médiane. Le pivot de 25 ans a gagné sa bataille dans le fond de la patinoire avant de rediriger habilement un tir-passe de Noah Dobson.

Kyle Palmieri avait ouvert la marque, en fin de première période, en déjouant Carter Hart d’un tir des poignets dévastateur dans la lucarne.

Le Québécois Nicolas Deslauriers a été le seul à faire scintiller la lumière rouge pour la troupe de John Tortorella, lorsqu’il a fait dévier une frappe de Tony DeAngelo.