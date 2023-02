Mois de l’histoire des Noirs: une contribution qui mérite d’être soulignée

Cette année, au Québec ainsi qu’ailleurs en Amérique du Nord, le Mois de l’histoire des Noirs est célébré. Comme à chaque édition, des panels, des soirées de réseautage et des projections de documentaires sont à prévoir.

Or, il y a une chose qui doit changer cette année. Pour une fois, partons à la découverte de ces bâtisseurs d’ici et rendons hommages aux Afro-Québécois qui sont des personnages importants de notre histoire et qui sont parfois méconnus et absents des livres d’histoire.

Des Afro-Québécois qui se démarquent

Qu’ils soient issus de la santé, de l’éducation, de la culture, des arts, de la politique, des sciences et dans bien d’autres sphères, ces québécois gagnent à être connus. Leur histoire et leur contribution dans la société québécoise est notable et grandiose mais ils n’ont aucune rue à leur nom, aucun édifice, ni même une plaque dans les endroits où ils ont contribué. Certains d’entre-eux ont même déjà la plus grande distinction québécoise qu’est l’Ordre National du Québec. Le parcours de ces chevaliers et de l’Ordre National du Québec fait la fierté des Québécois en entiers en plus d’être des modèles inspirants pour des jeunes Afro-Québécois en quête de modèles.

Après plusieurs décennies, encore aujourd’hui, des noms comme Martin Luther King, Rosa Parks, Malcom X, Nelson Mandela, notamment, sont facilement reconnaissable. L’histoire retient ces figures Noires comme étant de grands leaders et ils transcendent leurs pays respectifs.

Quelques personnages importants

La présence de personnes noires ne date pas d’hier, au Québec. La présence de Noirs au Québec, remonte à plus de 400 ans. Passant de Mathieu Da Costa qui était au côtes de Samuel de Champlain, il y a de nombreux autres personnages historiques tels Edouard Anglade qui fût le tout premier policier Noir à la ville de Montréal et dans La Belle Province, le cardiologue de renommée mondiale Jean-Claude Fouron fondateur du département de cardiologie fœtale du CHU Sainte-Justine, la docteure Yvette Bonny qui fût la première à réaliser une greffe de moelle osseuse au Québec, le premier député noir de l’Assemblée Nationale Jean Alfred, et d’autres grands noms.

Les quatre derniers noms sont arrivés au Québec en pleine révolution tranquille qui façonna le Québec tel que nous le connaissons aujourd’hui.

À l’instar des figures populaires Afro-Américaines, mondialement connues, le Québec a de nombreux Afro-Québécois qui devraient être connus à l’échelle nationale et internationale.

Si rien n’est fait pour souligner leur lègue, demain ils risquent de tomber dans l’oubli et d’être un souvenir du passé.

Célébrons la contribution et l’émancipation des Noirs au Québec et surtout, profitons de ce moment pour souligner l’apport des Afro-Québécois! Et ce pas juste un mois dans l’année...