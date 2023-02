Montréal: La Caisse de dépôt et placement acquiert 50% de l’autoroute 25

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vient d’annoncer qu’elle fait l’acquisition de la moitié des actions de l’autoroute 25, à Montréal, pour 355 millions $.

Ce lien de 7,2 km composé d’une autoroute et d’un pont à péage a été acquis auprès de Transurban. Desservant le nord-est de Montréal et l’est de Laval, le lien autoroutier permet la circulation tant en voiture et en transport en commun qu’à vélo et à pied.

Photo d'archives, Agence QMI

«La CDPQ investit ainsi dans un actif structurant pour la mobilité des personnes et des biens au Québec. Nous sommes impatients de travailler avec Transurban afin d’assurer la meilleure expérience possible aux usagers de l’autoroute 25», a indiqué par voie de communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef Infrastructures de la CDPQ.

La transaction n’aura aucune incidence sur les façons de payer son passage, a assuré la CDPQ.

La transaction doit être rendue officielle le 31 mars prochain.