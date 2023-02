NFL: la carrière d'analyste à FOX attendra pour Tom Brady

Le nouveau retraité Tom Brady n’amorcera pas sa carrière d’analyse à la télévision avant l’automne 2024.

• À lire aussi: Matchs au Stade olympique: la patience est de mise pour Montréal

• À lire aussi: NFL: un écart de 100 M$ entre Lamar Jackson et les Ravens?

• À lire aussi: Du sable qui a touché Tom Brady très dispendieux

C’est ce que le légendaire quart-arrière a indiqué lundi, lors de son passage à l’émission radiophonique The Herd du réseau FOX Sports.

La semaine dernière, Brady a annoncé qu’il se retirait «pour de bon», et ce, après 23 saisons dans la NFL. Il avait déjà pris sa retraite en 2022, avant de changer d’idée et de porter les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay pour une troisième saison. En mai de cette année-là, le quadragénaire a paraphé une entente de 10 ans d’une valeur de 375 millions $ avec FOX Sports. L’ancien pivot s’était engagé à rejoindre l’équipe d’experts du réseau quand il ne serait plus à l’œuvre sur le terrain.

«Je veux être bon dans ce que je fais, a déclaré Brady. La semaine dernière, j’ai parlé avec les gens de FOX Sports. Les dirigeants me permettent de commencer mon opportunité à FOX à l'automne 2024 et c’est quelque chose de formidable pour moi.»

«Je vais prendre le temps de bien apprendre les choses, de devenir bon dans ce que je veux faire, devenir bon, penser à cette opportunité et m'assurer de ne rien précipiter.»

Brady a porté les couleurs des Patriots de 2000 à 2019 et a remporté le Super Bowl à six occasions avec le club de la Nouvelle-Angleterre. Il s’est ensuite joint aux «Bucs» et a soulevé le trophée Vince-Lombardi une autre fois.