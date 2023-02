Partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne : une élection «hautement symbolique» pour le PLQ et QS

L’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne a une valeur «hyper symbolique» pour le Parti libéral du Québec et pour Québec solidaire, deux partis qui se sont rapprochés idéologiquement l’un de l’autre, selon un expert.

«La dernière élection a été un désastre pour les libéraux, et ils ont besoin d’une victoire symbolique pour ne pas envoyer le signal que la dégringolade se poursuit. Du côté de Québec solidaire, une victoire voudrait dire qu’on n’a pas encore atteint le plafond de nos appuis», explique le politologue Félix Mathieu en entrevue.

«Mais au bout du compte, ce n’est pas cette élection-là qui va tout changer, ajoute-t-il aussitôt. Dans les deux camps, si on gagne, on va se dire que tout n’est pas perdu.»

La course pour combler le siège laissé vacant par le départ de l’ex-cheffe libérale, Dominique Anglade, a été officiellement lancée lundi. Le vote aura lieu le 13 mars prochain.

Depuis sa création en 1994, Saint-Henri-Sainte-Anne s’est trouvée entre les mains du PLQ. Toutefois, QS a obtenu un bon résultat en 2018, qu’il a encore amélioré en 2022, quand l’avocat Guillaume Cliche-Rivard a terminé au deuxième rang derrière Dominique Anglade. M. Cliche-Rivard tente à nouveau sa chance dans cette partielle.

«Si on suit la courbe de progression des solidaires, ils ont une chance de l’emporter», a souligné Félix Mathieu, en ajoutant que «ça va prendre une grosse campagne de terrain».

Pour freiner la progression des solidaires, les libéraux sont passés à l’offensive lundi, lors de la présentation de leur candidat, l’entrepreneur Christopher Baenninger.

Après avoir critiqué le gouvernement Legault pour sa gestion de la crise du logement à Montréal, le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, a alors consacré plusieurs minutes de son discours pour dénoncer les incohérences de Québec solidaire, à propos de la «défense des droits et libertés» et de la question nationale.

«Quand vous votez pour une loi qui fait en sorte de suspendre l’entièreté des droits et libertés de l’ensemble des Québécois par l’usage caquiste de la clause dérogatoire, vous êtes tout sauf solidaire! Et ça, on aura l’occasion de le démontrer», a-t-il lancé.

M. Tanguay a aussi dépeint QS comme un parti souverainiste, citant en exemple le député Sol Zanetti qui serait «plus séparatiste que le plus séparatiste des péquistes».

Selon M. Mathieu, cette stratégie n’est pas inappropriée puisque Saint-Henri-Sainte-Anne n’est pas un comté traditionnellement indépendantiste, mais elle pourrait n’avoir qu’un effet modeste.

«Québec solidaire ne met pas l’idée de la souveraineté à l’avant-plan depuis plusieurs années. On peut s’attendre que les Libéraux utilisent cet argument pour créer de la peur, mais à la lumière des performances récentes de QS, je ne suis pas certain que ça va suffire», dit-il.

En point de presse lundi après-midi, Gabriel Nadeau-Dubois a rétorqué à Marc Tanguay qu’il ne «passera pas la campagne à répondre aux attaques du Parti libéral».

«On va parler du projet de société de Québec solidaire, a ajouté le porte-parole du parti. Ce projet de société-là est connecté avec ce que les gens vivent ici : la crise du logement, la crise environnementale, les enjeux en matière d’immigration. Ce sont les priorités des gens du quartier et ce sont aussi les priorités de Québec solidaire.»

C’est l’ex-président de l’aile jeunesse de la CAQ, Victor Pelletier, qui se présente pour le parti de François Legault. Le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec n’ont pas encore annoncé leur candidat. Ils ont jusqu’au 25 février pour le faire.