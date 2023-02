Passeport pour ma réussite: un programme novateur contre le décrochage scolaire

Une initiative pour lutter contre le décrochage scolaire se répand aux quatre coins du Québec depuis la rentrée. D’ici la fin de l’année scolaire, plus de 3100 jeunes Québécois bénéficieront de cette approche unique qui a d’abord fait ses preuves au Canada anglais.

Dans la cuisine collective du YMCA Saint-Roch, des jeunes préparent dans la bonne humeur une recette qui fera leur bonheur : une poutine.

Exaucée Mbilizi, 16 ans, raffole de ces ateliers de cuisine. Cette élève de l’école Vanier à Québec est aussi l’une des premières à s’être inscrite au programme Passeport pour ma réussite, offert par le YMCA depuis plus de deux ans.

D’origine congolaise, la famille d’Exaucée s’est installée à Québec en plein hiver, en janvier 2020. Ce programme de soutien a fait toute la différence dans sa nouvelle vie.

« Ç’a tout changé pour moi »

« Ç’a tout changé pour moi. Au début, quand on est arrivés à Québec, ce n’était pas évident. Il fallait se débrouiller, trouver des vêtements d’hiver et tout. Le programme m’a aidée côté familial, ça m’a aidée personnellement et ça m’aide aussi beaucoup à l’école », affirme Exaucée, les yeux brillants.

Son enthousiasme a été contagieux puisque sa sœur et ses deux frères participent maintenant au programme.

Olivier Martin, YMCA Saint-Roch

Il s’agit d’une approche basée sur quatre types de soutien (voir ci-bas). « On accompagne le jeune là où il vit des difficultés », résume Olivier Martin, directeur du soutien à la famille et à la communauté au YMCA Saint-Roch.

« On représente vraiment un milieu sécurisant pour plusieurs jeunes », ajoute Évelyne Quimper, coordonnatrice des programmes jeunesse en réussite scolaire. « Ça leur permet de créer des liens avec un adulte en qui ils ont confiance [...]. On en a qui sont ici cinq soirs par semaine », dit-elle.

Quinze régions du Québec

Cette initiative unique a vu le jour il y a plus de 20 ans à Regent Park, un quartier très défavorisé de Toronto. Depuis, le programme a été étendu à toutes les provinces canadiennes.

Au Québec, il est maintenant offert dans une quinzaine de régions depuis la rentrée, grâce à un soutien financier du ministère de l’Éducation.

Ce programme a été retenu « pour la qualité de son intervention auprès d’élèves issus de milieux défavorisés, pour sa contribution à l’augmentation de la diplomation des élèves vulnérables ainsi qu’à la hausse d’inscriptions de cette clientèle à l’enseignement supérieur », indique le ministère.

Qu’est-ce que le programme Passeport pour ma réussite ?

Cette initiative repose sur quatre formes de soutien :

SCOLAIRE

Apprendre à apprendre

Présence de tuteurs et de bénévoles après l’école pour aider les élèves dans leurs apprentissages

INDIVIDUEL

Réaliser ses objectifs personnels

Accompagnement de chaque jeune par un intervenant jeunesse

SOCIAL

Trouver sa voie

Activités variées qui permettent de découvrir de nouveaux intérêts et d’explorer des carrières

FINANCIER

Combler l’écart

Bourse pour une formation postsecondaire et aide financière offerte au besoin (ex. : bons de repas à l’école, transport en commun)