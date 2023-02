Nombre record de réclamations pour des nid-de-poule contre Montréal

Le nombre d’automobilistes qui ont demandé à être dédommagés par la Ville de Montréal après avoir cassé une pièce de leur véhicule en roulant dans un nid-de-poule a atteint un nouveau record en 2022.

Selon des données obtenues par Le Journal, 1116 demandes de dédommagements ont été déposées par des conducteurs contre Montréal, l’année dernière, pour des dommages causés par un roulement dans un trou. Il s’agit du plus haut nombre en près de huit ans.

À titre d’exemple, en moyenne, 482 réclamations par année ont été déposées contre la métropole entre 2015 et 2021.

«C’est une bonne nouvelle cette hausse depuis le temps qu’on invite les gens qui se sentent lésés à demander un dédommagement à la Ville», commente Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA-Québec.

Facture de plus de 100 000$

Selon M. Ryan, les automobilistes ont aussi de quoi se réjouir en regardant le nombre record de personnes qui ont été indemnisées en 2022.

Toujours selon les données de la Ville, Montréal a en effet été forcée à payer 256 conducteurs pour les dommages matériels causés par des nids-de-poule sur ses routes. La facture totale? 103 157$.

Notons que les réclamations ont chuté considérablement dans les deux années précédentes.

«2020 et 2021 ne sont pas représentatives considérant que nous étions au cœur de la pandémie de la COVID-19 et que beaucoup moins d’automobilistes étaient sur les routes», précise Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal.

«Le nombre de réclamations reçues et le nombre payées ne sont pas des indicateurs de l’état de la chaussée», précise-t-il.

«N’hésitez pas à poursuivre»

Eric Buzaglo a vécu tout un cauchemar dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, en 2018. Un nid-de-poule d’environ 15 cm de profondeur et de 30 cm de largeur a carrément détruit la suspension de sa BMW et causé près de 8000$ de dommages sur celle-ci.

«J’étais assez enragé et je savais que la Ville avait fait preuve de négligence parce que je connais les règles. N’hésitez pas à poursuivre Montréal pour ça, tant que vous pouvez prouver la négligence», explique M. Buzaglo.

Le juge de la Cour du Québec lui a d’ailleurs donné raison pour cette affaire. La Ville a finalement été condamnée, en 2020, à lui verser près de 1000$, au terme de longs délais.

Le jeune homme a réussi à prouver, entre autres, la négligence de Montréal, qui avait omis d’installer des cônes orange devant le nid-de-poule.

«Les réclamations pour nid-de-poule contre la Ville sont un processus fastidieux pour les citoyens. C’est possible de le faire et ce cas nous le prouve. Cela dit, le fardeau de la preuve repose sur le citoyen. C’est une démarche qui prend du temps avant de voir la couleur de son argent et qui aussi peut être stressante», déplore toutefois Nicolas Ryan, de chez CAA-Québec.

COMMENT DÉPOSER UNE RÉCLAMATION POUR DOMMAGE CAUSÉ PAR UN NID-DE-POULE:

L’avis doit être déposé au maximum 15 jours après l’accident.

Vous devez prouver que la Ville a fait preuve d’imprudence, de négligence ou de faute. Exemples : dépositions de témoins, signalement déjà effectué, absence de signalisation, photos des trous, etc.

: dépositions de témoins, signalement déjà effectué, absence de signalisation, photos des trous, etc. Faire évaluer les réparations à effectuer sur votre véhicule par un expert pour vos preuves.

Source: CAA-Québec

RÉCLAMATION POUR DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ PAR UN NID-DE-POULE



Nombre de réclamations Nombre de réclamations payées Montant payé 2015 272 97 73 155$ 2016 470 144 75 589$ 2017 449 170 83 357$ 2018 828 228 104 286$ 2019 893 102 35 194$ 2020 313 42 14 678$ 2021 147 14 8 483$ 2022 1116 256 103 157$

Source: Ville de Montréal