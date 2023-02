«La Voix»: René Simard ému par l'interprétation de sa chanson L'Oiseau par la jeune Sophie Grenier

René Simard a été sidéré par l’interprétation de L’oiseau, la chanson qui l’a fait connaître, par la jeune Sophie Grenier à l’émission La Voix.

«C’était tout simplement magnifique. J’ai été très et profondément touché. J’ai trouvé que c’était un beau moment. Je ne m’attendais pas à ça», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique en fin d’après-midi

René Simard n’avait pas encore regardé une émission de La Voix depuis le début de la neuvième saison.

«Ça n’avait pas encore adonné. Avec le temps froid qui venait de passer, j’ai fait un feu et j’ai regardé La Voix avec Marie et les enfants», a-t-il raconté.

Photo courtoisie, André Olivier Lyra

Il ne s’attendait pas à entendre une reprise de L’oiseau qui l’a fait connaître en 1971.

«Je suis tombé en face de cette fille de 17 ans, belle comme un cœur et qui a chanté L’oiseau avec autant de profondeur et en mettant le texte en évidence. J’ai dit wow, mon Dieu. J’étais sidéré. On m’a gâté avec un moment tout à fait extraordinaire», a-t-il laissé tomber.

La jeune femme de 17 ans a fait tourner toutes les chaises pour ensuite être sélectionnée par Mario Pelchat lors de la quatrième ronde des auditions à l’aveugle.

Douceur et profondeur

Sophie Grenier a offert une version totalement différente de l’originale pour en faire une tout autre chanson.

«Elle s’est appropriée de cette chanson avec douceur, profondeur et avec force. Ce n’est pas parce que tu chantes fort que c’est profond. C’était tellement beau. Je m’en veux de ne pas l’avoir fait de même lorsque j’étais tout petit», a dit en riant celui qui avait 9 ans lorsqu’il a enregistré la chanson L’oiseau.

Les émotions vécues par René Simard l’ont ramené à ses débuts où, enfant, dans sa candeur, il voulait, en chantant, plaire aux gens. «Cette jeune femme est arrivée avec une façon d’intérioriser, sans artifice et avec un côté cool», a-t-il fait savoir.

Il a fait parvenir un texto à son ami Mario Pelchat pour lui dire qu’il avait été très touché.

«Je lui ai dit que cette jeune fille était tout simplement magnifique et il était content de savoir que je l’avais vu», a-t-il mentionné.

René Simard n’a pas l’intention de contacter ou de rencontrer la jeune chanteuse franco-ontarienne.

«Je ne pense pas avoir besoin de lui parler. C’est aussi simple que ça. Elle a tout compris. Le moment, c’était hier. C’était là qu’il fallait le saisir et je l’ai saisi sans m’y attendre et sans qu’on m’en avertisse», a-t-il indiqué.