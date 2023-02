Semaine de prévention du suicide: les demandes d’aide en hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La pandémie et la situation économique ont des répercussions sur la santé mentale, partout, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les demandes d'aide sont en hausse.

En cette Semaine de prévention du suicide, les organismes réitèrent l'importance de demander de l'aide.

«En mars 2022, on était autour de 6000 appels pour l'année. Ce qui est une augmentation assez flagrante pour le Centre de Prévention du suicide », a constaté Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services de prévention, de formation et de communication au Centre de prévention du suicide 02.

Cette augmentation démontre aussi que les gens osent davantage tendre la main pour aller chercher de l'aide.

« Pour beaucoup encore, mettre un genou parterre est un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est pour mieux se relever. C'est ce qu'on veut que les gens retiennent, d'oser ouvrir le dialogue »,a-t-elle ajouté.

L’importance d’agir

Le président du conseil d’administration de l’organisme Le Maillon, Bernard Santerre, tient à réitérer l’importance d’agir. Il parle en connaissance de cause, puisqu’il a accompagné une personne proche de lui qui souffrait de troubles de la santé mentale. Selon lui, le système de santé doit porter des améliorations pour que la prise en charge soit plus efficace.

«Ce n'est pas toujours à l'hôpital qu'on peut régler le problème. J'ai eu à vivre avec un proche et à plusieurs reprises, le diagnostic était toujours le même et c'était un diagnostic faux. C'est seulement quand on est allé au privé que le psychiatre m'a dit que ce n'était pas ça. Je pense qu'il y aurait une réflexion à faire», a-t-il expliqué.

«La santé mentale, c'est le parent pauvre du système de santé et on devrait se pencher beaucoup plus sur ça, a ajouté M. Santerre. Ce qu'il faut faire à mon avis, c'est d’éviter d'avoir les portes tournantes comme on a présentement et de penser à une façon autre. D'abord, les gens devraient penser à utiliser beaucoup plus les organismes communautaires. Pas besoin d'un rendez-vous et c'est rapide».

Plus de 200 organismes d’aide sont présents sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«On est méconnus par contre, ce qui est vraiment important de s'informer à ce sujet-là parce qu'il y a des organismes communautaires qui peuvent aider peu importe la problématique», a souligné Mélanie Lapierre.

Que ce soit pour une personne en détresse, des proches qui s'inquiètent ou des gens endeuillés. Le Centre de prévention du suicide 02 offre aussi la possibilité aux entreprises qui souhaitent prévenir le suicide au sein de leur organisation de s’inscrire sur leur site web afin de bénéficier d’ateliers et de formations.

«Ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est qu'avec de l'aide, ils peuvent s'en sortir. C'est vraiment important que tout le monde mette du sien. C'est ce qui va faire qu'un jour le Saguenay-Lac-Saint-Jean va diminuer son taux de suicide et la même chose pour le Québec. On veut vraiment que les gens utilisent les services d'aide, 1-866-appelle, suicide.ca, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les gens sont là», a conclu Mme Lapierre.