Syrie: évasion d’une vingtaine de combattants présumés de l’EI après le séisme

Une vingtaine de combattants présumés du groupe Etat islamique (EI) se sont évadés d’une prison syrienne lors d’une mutinerie à la faveur du tremblement de terre qui a secoué la région lundi, a-t-on appris auprès d’une source au sein de l’établissement.

• À lire aussi: Séismes en Syrie et Turquie: importants dégâts sur deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO

• À lire aussi: Le bilan du séisme passe à plus de 3600 morts en Turquie et Syrie

La prison militaire de Rajo, située près de la frontière turque au nord-ouest de la Syrie, compte quelque 2.000 détenus, dont environ 1.300 soupçonnés d'avoir combattu pour l'EI, a précisé cette source. Elle héberge aussi des combattants kurdes.

"A la suite du tremblement de terre, qui a affecté Rajo, les détenus ont lancé une mutinerie et ont pris le contrôle de certaines parties de la prison", a indiqué à l'AFP cette source.

"Environ vingt prisonniers se sont évadés (...) On pense qu'il s'agit de membres de l'EI", a ajouté cette source, qui n'a pas souhaité être identifiée. Située en zone rebelle, la prison de Rajo est contrôlée par des forces pro-turques.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG établi à Londres disposant d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a confirmé la survenue d'une mutinerie mais a précisé ne pas être en mesure de dire si des prisonniers s'étaient évadés.

Le séisme d'une magnitude de 7,8, dont l'épicentre s'est situé à moins de 100 km de Rajo, près de Gaziantep en Turquie, a notamment fragilisé les portes et les murs de la prison, a indiqué la source.

Au total, le tremblement de terre et ses répliques ont fait plus de 3.800 morts, dont plus de 1.440 en Syrie, selon un bilan qui risque encore de s'alourdir.