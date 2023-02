Au moins 100 chars Leopard 1 seront bientôt livrés à l'Ukraine

L'Ukraine va recevoir «dans les prochains mois» au moins 100 chars Leopard 1 A5, d'anciens modèles de blindés de combat, ont annoncé mardi les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark.

Ces chars, de fabrication allemande, seront «remis à neuf à partir des stocks industriels», expliquent les trois pays, dans un communiqué commun.

Cette annonce intervient au moment où le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, effectue une visite surprise à Kyïv.

En plus de la livraison des Leopard 1, Berlin, Copenhague et La Haye promettent une formation aux soldats ukrainiens pour le maniement de ces chars, ainsi que la fourniture de pièces détachées de rechange et des munitions.

Les trois pays indiquent que leur initiative est «ouverte à d'autres partenaires». Ils mentionnent ainsi la Belgique, qui a «signalé un intérêt à y participer».

Cette promesse de livraison de Leopard 1 a été rendue possible par le feu vert de Berlin aux industriels allemands pour qu'ils donnent à l'Ukraine les chars qu'ils ont encore en stock. Au total sont potentiellement concernés 178 Leopard, mais le nombre de blindés qui pourront être effectivement livrés dépend de la durée de leur remise en état, car ils sont hors service depuis plusieurs années.

Les Leopard 1 sont les prédécesseurs du Leopard 2, dont Berlin a accepté fin janvier d'en fournir 14 exemplaires issus des équipements de l'armée allemande, la Bundeswehr.

L'Ukraine presse les pays occidentaux d'accélérer l'envoi de ces chars lourds susceptibles d'aider à repousser une offensive russe. Les Leopard 2 de l'Allemagne doivent arriver fin mars, début avril.

Dans un entretien fait à Kyïv à la télévision allemande Welt-TV, M. Pistorius a mis la pression sur les autres alliés qui ont promis à Kyïv des Leopard 2, afin qu'ils tiennent leur engagement.

«L'aide en provenance d'Allemagne est arrivée relativement vite. Nous attendons maintenant les Leopard 2A4 qui ont été promis par les partenaires et les alliés. Tout laisse à penser que cela arrivera à temps et nous l'espérons ardemment», a-t-il dit.

Un certain flou règne en effet sur les pays volontaires concernant le nombre de chars qu'ils consentent à fournir et la date à laquelle ces blindés pourraient être opérationnels.

Ainsi, la Pologne a promis de livrer 14 Leopard 2A4, le Canada 4 Leopard 2, tandis que la Finlande, la Suède et la Norvège, qui possèdent toutes des Leopard 2, ont indiqué vouloir contribuer à l'effort, tout comme l'Espagne et le Portugal.

M. Pistorius, qui a rencontré des soldats ukrainiens lors de sa visite à Kyïv, s'est dit «particulièrement impressionné» par ces derniers, «qui sont maintenant en partance pour l'Allemagne afin d'être formés au maniement des Leopard 2 pour quelques semaines».