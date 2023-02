De la pluie verglaçante va s’inviter dans plusieurs régions du Québec

Un mélange de précipitations incluant de la pluie verglaçante est attendu sur le sud du Québec à partir de jeudi en fin d’après-midi.

• À lire aussi: Du soleil, un peu de neige et des températures à la hausse

Une trentaine de régions seront affectées, dont la grande région de Montréal, Québec, l’Estrie, la Beauce, la Mauricie, Lanaudière et les Laurentides, Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Sept-Îles ou encore Vaudreuil-Soulanges.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un bulletin météorologique spécial indiquant que de la pluie verglaçante est possible «lors de la transition de la neige vers la pluie», surtout sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent.

À Montréal, le dégagement et le soleil prévus mercredi seront de courte durée puisque de la neige intermittente et des averses tomberont sur la métropole en fin de journée jeudi, et ce, jusqu’à vendredi soir. À ces précipitations s’ajouteront des vents d’ouest pouvant atteindre 20 km/h, tandis que les températures oscilleront entre 1°C et 3°C pour ces deux jours.

De façon générale, pour les secteurs touchés, l’heure de pointe jeudi et vendredi pourrait s’avérer difficile sur les routes.

«Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses», a ajouté Environnement Canada.