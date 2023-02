ECHL: le meilleur défenseur des Lions de Trois-Rivières déserte l’équipe

Déjà dépourvus de profondeur à la ligne bleue, les Lions de Trois-Rivières devront composer avec la perte du défenseur québécois Alex Breton.

• À lire aussi: Ducks d’Anaheim: «Je reçois un message texte à chaque fois qu’ils perdent» - Connor Bedard

• À lire aussi: Tournoi de hockey pee-wee de Québec: achalandage record à prévoir samedi

Le Beauceron de 25 ans a annoncé au club-école du Canadien de Montréal dans l’ECHL qu’il avait accepté une offre de contrat en Europe, mardi.

Afin de conserver ses droits dans le circuit au cas où il effectuerait un retour en Amérique du Nord, le directeur général Marc-André Bergeron a suspendu Breton.

«Quitter les Lions n’a pas été une décision facile, a avoué le principal intéressé, dont les propos ont été rapportés sur Twitter par l’équipe évoluant au Colisée Vidéotron.

«J’ai adoré mon passage avec l’équipe, mais je ne pouvais pas ignorer une aussi belle offre en Europe. Je remercie les "fans" et mes coéquipiers qui ont rendu mon temps à Trois-Rivières très agréable.»

On ne sait pas encore où Breton évoluera sur le Vieux-Continent. Il avait passé deux campagnes en première division slovaque, entre 2020 et 2022, portant les couleurs du Banska Bystrica HC 05 et du SK Slovan Bratislava.

Au mois de juin dernier, les Lions s’étaient entendus sur les termes d’un pacte d’un an avec Breton. Il a d’ailleurs été prêté pendant 11 parties aux Senators de Belleville, dans la Ligue américaine de hockey.

En 30 duels avec l’équipe trifluvienne, l’ancien des Olympiques de Gatineau a inscrit sept buts et 25 points, faisant de lui l’arrière le plus productif de la formation et le troisième meilleur pointeur de l’équipe.