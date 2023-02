Elghawaby: à quoi servent ses excuses?

Eh oui, la représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie, nommée par le premier ministre Trudeau, s’est excusée de toutes les outrances verbales qu’elle a proférées sur le compte des Québécois francophones soi-disant islamophobes.

Elle s’excuse, donc, mais qui veut croire que ses préjugés contre les citoyens du Québec, qui appuient le principe de laïcité, ont disparu miraculeusement ?

Qu’est-ce qui nous prouve que nous ne lui donnons plus envie de vomir ? Est-ce qu’elle persiste à croire dans son for intérieur que la majorité des Québécois sont influencés par un sentiment antimusulman, comme elle l’écrivait au sujet de la loi 21 sur la laïcité en 2019 ?

Les excuses qui servent à conserver sa fonction ne sont-elles pas douteuses ? Car on a assisté à un choc politique à la suite des propos de Mme Elghawaby. Ses propos sont d’autant plus choquants qu’elle œuvrait jusqu’à sa nomination au sein de la direction de la Fondation canadienne des relations raciales et en tant que membre du groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale.

Multiculturaliste

On voit bien qu’elle était parfaitement intégrée dans ces structures, inconnues du grand public. Cela confirme sans doute l’orientation future du Canada multiculturel et postnational.

Le ministre Ahmed Hussen, responsable de la Diversité et de l’Inclusion, a précisé la semaine dernière que « Amira Elghawaby mettra à profit ses vastes connaissances et son expérience [...] pour orienter et renforcer les efforts du Canada dans sa lutte contre la haine envers les musulmans, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse. Cette nomination est un pas important vers l’édification d’un Canada plus sûr et plus inclusif pour tous. »

La perception du Québec francophone prétendument islamophobe de Mme Elghawaby, dont elle s’est excusée publiquement à la suggestion peut-être du premier ministre Trudeau, reposerait-elle sur ses préjugés personnels ou découlerait-elle de son engagement dans l’intégrisme religieux du milieu dans lequel elle vit ?

Il est facile de culpabiliser les Québécois d’autant plus que leur éducation politique et historique est déficiente. Dimanche à TLMEP, le porte-parole du centre islamique de Québec, Boufldja Benabdallah, a réussi un coup fumant en se dissociant des propos offensants de Mme Elghawaby tout en ajoutant qu’« on va la watcher ». Car monsieur Benabdallah pratique l’humour lorsqu’il est entouré d’humoristes, comme c’était le cas sur le plateau.

Combatif

Il a réussi à se déclarer en faveur de la laïcité tout en promettant d’appuyer Justin Trudeau dans son offensive devant la Cour suprême pour annuler l’usage de la clause nonobstant utilisée par le gouvernement Legault pour faire adopter la loi 21.

Lors de la récente commémoration de la fusillade qui a fait six morts dans la mosquée il y a six ans, il avait interpellé la vice-première ministre à cause de l’absence de monsieur Legault. Dans le studio, il a répété ses excuses d’avoir offensé Mme Guilbault alors que dans la mosquée, sa dénonciation de la loi 21 avait provoqué un tonnerre d’applaudissements, transformant une cérémonie religieuse en un événement politique.

Ajoutons que M. Benabdallah est aussi un des trente Québécois signataires de l’appui à Mme Elghawaby. Car monsieur n’en est pas à une contradiction près.

N’oublions pas ce que Stendhal a écrit : « Qui s’excuse s’accuse », ou bien Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de Gulliver, « une excuse est un mensonge maquillé ».