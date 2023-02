Fonctionnaire et co-porte-parole du PQ: un rôle politique qui soulève des questions

Le rôle politique d'un fonctionnaire nommé co-porte-parole du Parti québécois soulève des questions à Québec. Le ministère de l'Économie et l’Énergie se penche actuellement sur le cas de Stephan Fogaing, qui critiquera notamment son propre ministre, Pierre Fitzgibbon, sur les dossiers de la Métropole.

Pour venir prêter main forte à sa petite équipe de trois députés, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a récemment annoncé la nomination de onze co-porte-paroles sectoriels, du jamais vu.

Bénévoles, ces citoyens mettront non seulement leur expertise au service des élus du PQ, mais ils seront appelés aussi à le faire dans les médias et auprès de la société civile. «On est clairement dans une manière innovante de faire de la politique», se réjouissait le leader souverainiste, il y a quelques jours à peine.

Seul hic, celui qui s’occupera des dossiers de la Diversité, de la Métropole et des Transports est fonctionnaire. Stephan Fogaing, candidat péquiste aux dernières élections dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, est conseiller en développement industriel pour le secteur aérospatial au ministère de Pierre Fitzgibbon, qui est aussi ministre responsable de Montréal.

Dans le cadre de son travail, M. Fogaing «participe à l'élaboration des politiques, stratégies, programmes et autres mesures gouvernementales propres à stimuler le développement des marchés et la croissance de l'industrie par de nouveaux investissements et l'innovation», souligne l’employé sur son profil Linkedin.

Devoir de réserve

Mais ses nouvelles fonctions de co-porte-parole du PQ ne sont pas passées inaperçues au sein du ministère de l’Économie, qui «analyse actuellement la situation», selon son porte-parole, Jean-Pierre D’Auteuil.

Sans vouloir commenter précisément la situation de M. Fogaing, ce dernier signale que les employés de l’État doivent respecter la Loi sur la fonction publique et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. «La Loi prévoit entre autres que «[l]e fonctionnaire doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques»», insiste M D’Auteuil.

Au PQ, on assure que Stephan Fogaing respectera son devoir de réserve à chaque intervention. «Ses dossiers sont complètement séparés de ses fonctions et responsabilités au MEIE».

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec le co-porte-parole péquiste en question, qui attend la suite des discussions avec son employeur avant de commenter publiquement la situation.