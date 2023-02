Futur barrage hydroélectrique: la rivière Magpie menacée?

Le gouvernement de la CAQ refuse d’exclure la Rivière Magpie des endroits qui pourraient potentiellement accueillir un barrage hydroélectrique, malgré l’absence d’acceptabilité sociale.

Mardi, le gouvernement Legault a rejeté une motion du Parti Québécois réclamant que le Québec renonce à construire un nouveau barrage hydro-électrique sur la rivière Magpie, située sur la Côte-Nord.

Selon le PQ, la rivière Magpie est l’une des plus importantes rivières du territoire parce qu’elle recèle des paysages sauvages grandioses et qu’elle tient sa réputation internationale de son immense potentiel récréotouristique.

Or, le gouvernement maintient le flou et pourrait harnacher la Magpie si Hydro-Québec estime qu’elle a un potentiel hydroélectrique intéressant.

«Ce qui est important, c’est que l’on fasse les choses dans l’ordre. On a demandé à Hydro-Québec quels sont les grands ouvrages potentiels. Il y a plus de 40 rivières au Québec, on n’est pas pour adresser les rivières les unes après les autres. On va laisser nos collègues faire leur travail», a déclaré le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, se disant conscient que la Magpie est une rivière importante pour le Québec.

«On va y aller en bloque et un jour on pourra divulguer, peut-être, où les barrages pourraient être faits.»

Selon le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, Québec garde ainsi la porte ouverte pour un développement hydroélectrique sur la Magpie.

«Pourtant, c’est l’un des plus grands consensus dans le milieu que j’ai vu. À la fois les autochtones, les blancs, le milieu économique... Tout le monde est derrière ce projet-là (protéger la rivière). C’est une des rivières les mieux cotées au monde dans le National Geographic», a-t-il mentionné. «Elle a un caractère quasi mystique.»

Décarboniser

De son côté, le ministre de l’Environnement rappelle que le Québec doit atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre et qu’il aura besoin de nouveaux potentiels énergétiques.

«Pour ça, il faut décarboner l’industrie, il faut décarboner nos transports. Donc on aura besoin d’un potentiel énergétique plus grand dans les prochaines années. Mais c’est l’évaluation que fait présentement Hydro-Québec, je ne peux pas trancher avant que cette évaluation soit complétée», a indiqué Benoît Charette.

«Il n’y a pas de projet actuellement sur la rivière Magpie, mais avant d’exclure quelque rivière que ce soit, il faut compléter l’évaluation qui est faite par Hydro-Québec.»

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Yan Lafrenière, estime qu’il y a plusieurs Nations qui lèvent la main pour travailler sur des projets énergétiques avec le gouvernement du Québec. Il assure qu’un projet doit toutefois y avoir de l’acceptabilité sociale et un consensus.

«S’il n’y a pas d’acceptabilité sociale, il n’y aura pas d’éventuel barrage, c’est ce que le PM a dit», a réitéré M. Lafrenière.