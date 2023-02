Grave accident de Jeremy Renner: son émission Rennervations arrivera «très bientôt»

Après avoir été écrasé par une déneigeuse alors qu’il essayait de sauver son neveu, Jeremy Renner a donné des mises à jour de son rétablissement, affirmant que sa série télévisée Rennervations est encore à venir «très bientôt» sur la plateforme de visionnement Disney+, dès qu’il sera remis sur pied.

Malgré son horrible incident ayant fait écho aux quatre coins du globe, rien n’arrête Jeremy Renner.

L’acteur connu de l’univers des Avengers, grièvement blessé lors d’un accident au Nevada le jour du Nouvel An, a fait une nouvelle publication sur Instagram pour en informer ses admirateurs.

Photo tirée d’instagram @jeremyr

«Nous sommes tellement excités de partager le show #Rennervations avec vous tous sur @disneyplus à venir très bientôt!!!», déclare le message. «Dès que je serai rétabli, nous venons à VOUS, partout dans le monde... J'espère que vous êtes prêts!»

L’émission en question sera divisée en quatre parties et suivra Jeremy Renner, âgé de 52 ans, alors qu’il aide des personnes de tous les continents en «réimaginant des véhicules de manière unique, spécialement conçus pour répondre aux besoins d'une communauté».

Quelques jours avant le drame, l'acteur avait partagé une bande-annonce de la série sur Instagram le 29 décembre, écrivant: «Il n'y a pas de meilleure façon de lancer la nouvelle année que de redonner à ceux qui en ont le plus besoin!»

Photo d'archives, AFP

Selon un communiqué de presse partagé à des médias américains, Renner serait bien plus qu’un simple acteur, étant aussi un grand passionné de construction. «Il est fortement investi dans la culture de fabrication hautement créative qui existe à travers le monde et espère changer des vies avec ces compétences et inspirer les autres à faire de même», y est-il expliqué.

Jeremy Renner a été hospitalisé le 1er janvier après avoir été écrasé par une dameuse pesant plus de 14 000 livres qu’il utilisait pour aider un membre de sa famille dont le véhicule était coincé dans la neige, près du lac Tahoe. Il a subi des blessures «graves», se cassant plus de 30 os.

Photo tirée d'instagram @jeremyrenner

Il a été révélé ensuite qu’il tentait d'empêcher la déneigeuse de glisser et de frapper son neveu.

L’acteur jouant Hawkeye a été transporté par avion vers un hôpital de Reno après qu'un voisin qui se trouvait être un médecin a appliqué un garrot sur sa jambe pour arrêter le saignement.

Photo : Instagram, Jeremy Renner

Suivant les interventions chirurgicales, Renner a été transféré à l'unité de soins intensifs.

Deux semaines plus tard, le 16 janvier, ce dernier est rentré de l'hôpital et a annoncé qu’il était en rémission à sa demeure.