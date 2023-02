Haut en émotions

Les Remparts avaient la date du 2 février d’inscrite à leur calendrier depuis longtemps. Défaits par le Phœnix de Sherbrooke le 31 décembre dernier, les hommes de Patrick Roy ont eu leur revanche face à ceux qui, au même titre que Québec, sont considérés parmi les plus grands favoris pour remporter la coupe du Président. Les Diables rouges ne se sont ensuite pas laissés prendre la tête par cette victoire émotive de 5 à 4, battant coup sur coup l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton pour compléter une fin de semaine parfaite et conserver leur avance de sept points au sommet du classement général de la LHJMQ.

Ils se sont démarqués

Vsevolod Komarov

3 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

James Malatesta

3 matchs | 2 buts | 4 passes | 6 points

Justin Robidas

3 matchs | 1 but | 3 passes | 4 points

Sous la loupe

Vsevolod Komarov

Le défenseur a inscrit le but victorieux en prolongation face au Phœnix de Sherbrooke jeudi soir et s’impose de plus en plus comme un pilier à la ligne bleue.

Ce qu’ils ont dit

« On a démontré beaucoup de caractère, on a trouvé une façon de rester dans le match. Je suis très content »

– Patrick Roy après la victoire de jeudi face à Sherbrooke.

« Il a un impact sur notre équipe. Il a un bon physique et il patine bien. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une intention. En plus c’est une très belle personne »

– Nathan Gaucher au sujet de Vsevolod Komarov, après le match de vendredi contre l’Armada.

