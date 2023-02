Il se fait payer 690 000 $ US pour sauver une entreprise de la faillite

Le nouveau président-directeur général d’une société de cryptomonnaie américaine a envoyé sa facture, d’un montant de 690 000 $ US (927 000 $ CA) pour deux mois de travail, afin de sauver l’entreprise de la faillite.

Entre le 11 novembre 2022, jour de sa prise de poste, et la fin du mois de décembre, John J. Ray III a accumulé 690 000 $ US de frais horaires après que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ait démissionné de son poste et déposé une demande de protection contre la faillite, d’après Markets Insider.

Sa responsabilité était de superviser le processus de mise en faillite de FTX dans le but de récupérer des milliards de dollars de fonds pour rembourser les clients et les créanciers.

Ray avait déjà affirmé au tribunal qu’il chargeait 1300 $ US de l’heure, soit environ 1700 $ CA, indiquant qu’il avait travaillé 75 heures par semaine pendant ces deux mois.

«Je n’ai juste jamais vu rien de tel en 40 ans d’expérience en restructuration et en travail juridique d’entreprise», avait témoigné Ray en décembre, accusant ses prédécesseurs de «détournement de fonds à l'ancienne».