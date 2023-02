Islande: 12 coups de cœur à Reykjavik et dans les environs

Dès qu’on atterrit en Islande, à l’aéroport international de Keflavik, on comprend que l’on s’apprête à découvrir un endroit très spécial.

La route d’environ 50 km qui mène au cœur de la capitale est une attraction en soi: elle est bordée d’immenses champs de lave. Une fois arrivé à Reykjavik, on prend plaisir à découvrir de charmants cafés, restaurants, monuments et musées. Puis, si on a plus de temps, on quitte la ville pour s’aventurer, les yeux ronds, au cœur de l’incroyable nature islandaise.

Voici quelques bonnes adresses et suggestions pour profiter de la capitale et de ses environs lors d'un voyage estival.

1. Se promener dans la rue Laugavegur.

Unsplash/ Heloise Delbos

Reykjavik abrite moins de 200 000 habitants et son centre-ville se découvre bien à pied. Vous aimerez sûrement déambuler dans sa principale rue commerçante, Laugavegur, dans le centre historique. Ici, boutiques, restaurants, bars et cafés croiseront votre chemin. Il est aussi intéressant de découvrir le port et de marcher le long de la mer jusqu’au Voyageur du soleil (Sólfar), sculpture emblématique de la ville.

2. Goûter aux hot-dogs islandais chez Bæjarins Beztu Pylsur.

Unsplash/ Gerardo Ramirez

On entend parfois dire que le hot-dog est le mets national de l’Islande. L’endroit par excellence où goûter votre premier pylsur est un kiosque installé près du port de Reykjavik: le Bæjarins Beztu. Ouvert depuis 1937, on s'y vante d’avoir accueilli James Hetfield (de Metallica) et Bill Clinton ainsi que d’avoir servi la majorité des Islandais. Commandez votre hot-dog avec toutes les garnitures: ketchup, moutarde sucrée, oignon frit et cru, mayonnaise spéciale à base de relish. Encore faim? Allez essayer un autre petit délice populaire en Islande: la crème glacée!

bbp.is

3. Visiter le musée Perlan.

Il y a plusieurs musées à Reykjavik – incluant celui du phallus –, mais c’est au Perlan que vous comprendrez au mieux les phénomènes géologiques et naturels de l’Islande. Musée à grand déploiement, il comprend une caverne de glace, un planétarium, ainsi qu’une plateforme d’observation offrant une vue à 360 degrés de la capitale.

perlanmuseum.is

4. Découvrir l’iconique Hallgrímskirkja.

Sarah Bergeron-Ouellet

Cette église luthérienne est le symbole de Reykjavik. Au cœur de la ville, il est possible de la visiter gratuitement, mais c’est sa façade qui mérite votre attention: elle rappelle les colonnes de lave pétrifiée, caractéristiques de certains paysages du pays. Devant l’église, saluez la statue de l’explorateur viking Leif Eriksson, premier Européen connu à avoir exploré la côte est de l’Amérique du Nord, autour de l’an 1000.

hallgrimskirkja.is

5. Faire une pause-café au Reykjavík Roasters.

Sarah Bergeron-Ouellet

Vous boirez du très bon café en Islande. Parmi la sélection d’établissements de la capitale, Reykjavík Roasters est notre petit coup de cœur. Le torréfacteur compte trois enseignes au cœur de la ville, dont l’originale se trouve dans un bâtiment de 1929, dans la rue Kárastígur. Commandez-y un latte et quelques biscuits, et flânez avec les touristes et les gens du coin.

reykjavikroasters.is

6. Réserver une table chez Dill.

Photos tirée de la page Facebook de Dill

Envie de goûter la cuisine islandaise, version gourmet ? Le restaurant Dill, qui a ouvert ses portes en 2009, vous propose une cuisine inspirée du terroir, fondée sur des pratiques durables, les produits de la cueillette et les ingrédients frais. Il affiche une étoile Michelin; aussi vaut-il mieux réserver.

www.dillrestaurant.is/en/home

7. Flotter dans les eaux laiteuses du Blue Lagoon.

Unsplash/ Jeff Sheldon

Si vous aimez les spas, ne boudez pas le Blue Lagoon. Certains le critiquent en raison de son côté touristique – et c’est vrai que les voyageurs y débarquent par autocars entiers. Mais, même s’il n’a pas le charme des sources thermales «secrètes» ou des spas intimes de l’Islande, il promet des moments uniques. Après tout, on s’y baigne dans des eaux de mer géothermales turquoise, au milieu d’un champ de lave du XIIe siècle! Si possible, réservez pour la fin de la journée et restez jusqu’à ce que la foule se disperse. À moins que vous n'y fassiez un petit tour en débarquant de l’avion? Le Blue Lagoon se trouve à 25 minutes de l’aéroport.

www.bluelagoon.com

8. Partir en randonnée jusqu’aux champs de lave du Fagradalsfjall.

Situé à environ une heure de Reykjavik, ce volcan a attiré (et effrayé) les foules lors de sa plus récente éruption en août 2022. Ses rivières de lave bouillante ont cessé de couler, mais on peut encore se rendre au site de l’éruption par différents sentiers. Le plus long d’entre eux fait une quinzaine de kilomètres et traverse collines et champs de lave. Une excursion pas banale, à faire avec ou sans guide.

visitreykjanes.is

9. Parcourir le «Cercle d’Or».

Le «Golden Circle» est la route panoramique la plus populaire d’Islande. Elle forme une boucle d’environ 250 km à partir de la capitale. Parmi les merveilles naturelles qu’on y croise: le parc national Thingvellir, où vous verrez de nombreuses fissures causées par le choc des plaques tectoniques et où se trouve le site du tout premier parlement de l’Islande – et du monde. Le Cercle d’or comprend aussi le site de Geysir, où vous pourrez guetter les explosions du geyser Strokkur, ainsi que la chute Gullfoss, particulièrement puissante. Plusieurs excursions d’un jour sont offertes pour ce circuit. Si vous louez votre propre voiture, vous pourrez découvrir à votre rythme ses autres petits secrets.

www.visiticeland.com

10. Faire un road trip jusqu’à Vik.

Pexels / Matt Hardy

Vik se trouve à 2h30 de route de Reykjavik, il faut donc avoir du temps devant soi pour s’y rendre. Ce minuscule village mérite le déplacement pour différentes raisons: sa splendide plage de sable noir, ses randonnées à pied ou à cheval, sa typique église rouge et blanche dans la montagne, ses pubs et ses restaurants. Ne repartez pas sans faire un crochet par le café Skoolbeans, installé dans un autobus scolaire jaune. On y sert de délicieux cafés et bagels.

11. Marcher derrière Seljalandsfoss.

Unsplash / Taylor Leopold

Sur la route qui mène vers Vik se trouve une chute très visitée: Seljalandsfoss. Haute de 60 m, elle se distingue de ses innombrables consoeurs islandaises par le fait qu’on peut facilement marcher derrière elle.

12. Prendre une bouffée d’air à Reynisfjara.

Pexels / Matt Hardy

Des colonnes de basalte, des falaises abritant des macareux, des pics rocheux surgissant de la mer et du sable noir à perte de vue: tout près de Vik, la plage Reynisfjara a de quoi vous laisser sans voix. Vous y verrez même au loin un «rocher Percé» islandais du nom de Dyrhólaey. Invoquez la divinité de votre choix pour avoir un ciel bleu, le spectacle est encore plus saisissant sous le soleil!

Le saviez-vous?

• Reykjavik est à seulement 5 heures de vol de Montréal.

• Reykjavik, le Golden Circle et la côte sud de l’Islande sont les régions les plus visitées du pays.

• Le pic touristique est entre juin et août. Allez-y légèrement avant ou après la haute saison si vous le pouvez.

• La saison des aurores boréales s’étend de septembre à avril.

• Pour planifier votre voyage: www.visiticeland.com

L’Islande en quelques chiffres:

• Population : 385 000 habitants

• Superficie : 103 000 km2, soit plus que l’Irlande

• Superficie couverte par des glaciers : 12 000 km2

• Superficie couverte par des champs de lave : 11 000 km2