Justin Trudeau a besoin d’une bonne nouvelle!

Les signes sont de plus en plus flagrants.

La contestation de l’autorité est maintenant publique.

Les désaccords sont désormais exprimés presque sans nuances.

Les tensions au sein du caucus libéral fédéral sont évidentes.

Il y a d’abord eu cette fameuse nomination mal avisée d’Amira Elghawaby. Pablo Rodriguez comme David Lametti ont pris leurs distances face à la décision de leur patron, rappelant qu’ils ont eux-mêmes été blessés par les propos qu’elle tenait autrefois. Ont-ils été consultés avant de faire cette annonce, avaient-ils exprimé leur désaccord en caucus? Chose certaine, ils ne semblaient enchantés ni du choix de cette nomination ni de l’appui inconditionnel exprimé par le premier ministre Trudeau.

Il y a ensuite le fameux trio Garneau, Lambropoulos, Housefather, qui mène une charge en bonne et due forme contre le projet de loi C-13, une réforme de la Loi sur les langues officielles, une pièce législative émanant de leur propre gouvernement. La scène est surréaliste: un projet de loi libéral, étudié en commission parlementaire, où des députés libéraux tentent de le torpiller alors que les bloquistes, néo-démocrates et conservateurs cherchent à le préserver et le défendre. Du jamais-vu.

Comment expliquer cette stratégie autrement que par un affront direct envers le premier ministre du Canada et une volonté de le mettre dans l’embarras? C’est d’ailleurs réussi. Ont-ils été sermonnés par le bureau du premier ministre ou par le whip en chef du gouvernement? Aucune indication en ce sens. A-t-on peur qu’ils claquent la porte du caucus si cela se fait? Fort probablement.

Toujours est-il qu’il y a des symptômes inquiétants quant au leadership de Justin Trudeau. L’usure du pouvoir commence à ronger les troupes libérales et les derniers sondages ne font rien pour ralentir ce sentiment.

Justin Trudeau a clairement besoin d’une bonne nouvelle pour mettre toutes ces péripéties derrière lui. Il doit personnellement avoir besoin d’un peu de répit, lui qui est attaqué de toute part, même à l'interne. Les transferts en santé viendront-ils le sauver?