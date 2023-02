La délégation de Calgary mal accueillie à Québec, déplore l'opposition

Le procès pour fraude d’un ex-conseiller municipal de Calgary serait à l’origine d’un refroidissement dans les relations entre les villes jumelles de Québec et Calgary, selon le conseiller Steeve Verret, qui a évoqué un « recul » nécessaire.

Les élus de Québec d’abord – qui forment l’opposition officielle – disent avoir observé en fin de semaine une rupture de la tradition et un apparent refroidissement ce week-end lors du Carnaval de Québec. « La délégation (de Calgary) n’a pas reçu cette année la réception habituelle le samedi à l’hôtel de ville ni le dimanche avec le petit-déjeuner », a déploré la conseillère Anne Corriveau.

Sa collègue, Véronique Dallaire, rapporte que des membres de la délégation albertaine lui ont dit être « éberlués de constater le manque d’intérêt » de l’administration Marchand à leur égard.

Visiblement échaudé par les agissements de l'ancien conseiller de Calgary Joe Magliocca, accusé de fraude et d’abus de confiance en lien avec des dépenses engendrées lors d’une visite à Québec en 2019, le conseiller Steeve Verret – qui siège désormais pour le parti du maire Bruno Marchand – a vidé son sac lors de la séance du conseil municipal.

Darren Makowichuk/Calgary Sun/ QMI Agency

« Moi-même, et (les ex-conseillers) Rémy Normand et Patrick Voyer avons fait l’objet d’une enquête de la GRC en 2019 pour quelques personnes qui sont venues de Calgary. J’ai été convoqué à témoigner. M. Normand (et M. Voyer) aussi. C’est peut-être juste un peu petit pour ça que les gens prennent du recul. Il y a des reculs qui doivent se prendre et on replace les pions sur l’échiquier pour mieux avancer avec Calgary », a-t-il largué.

Entraîné malgré lui

M. Verret, qui faisait auparavant partie d’Équipe Labeaume avec messieurs Normand et Voyer, semble avoir été entraîné bien malgré lui dans la tourmente. L’ex-conseiller de Calgary, qui était venu à Québec notamment pour un congrès de la Fédération canadienne des municipalités, aurait facturé des dépenses pour des repas et de l’alcool avec des gens qui disent aujourd’hui ne l’avoir jamais rencontré durant son précédent mandat.

Joe Magliocca aurait facturé un montant important pour un prétendu souper avec M. Verret alors que ce dernier était plutôt en Floride aux dates avancées par l'ex-élu de Calgary.

Le conseiller d’Équipe Priorité Québec, Stevens Mélançon, a vigoureusement critiqué la sortie de M. Verret, lui reprochant de « dénigrer l’entièreté de Calgary pour un évènement isolé » et de mettre tous les représentants de la ville albertaine « dans le même sac ».

Pas de boycottage

Sous le feu des critiques, un peu plus tôt, les autres élus de Québec Forte et Fière avaient nié en bloc tout boycottage. Ils disaient avoir accueilli les représentants de Calgary comme il se doit durant le Carnaval et ont tous réitéré l’importance de ce jumelage qui date de 1956. Précisons qu’il s’agit de la plus vieille alliance entre la Ville de Québec et une autre ville.

Tant Pierre-Luc Lachance que Catherine Vallières-Roland et David Weiser ont dit avoir accueilli « chaleureusement » la délégation de Calgary vendredi et avoir eu des échanges inspirants avec eux au cours du week-end.

« Je peux rassurer les collègues : On va poursuivre dans cette même veine. On est exactement sur la même longueur d’ondes que les collègues de Calgary et je suis certaine que ça va donner des projets très bénéfiques à la fois pour Calgary et pour Québec. C’est l’approche avec laquelle on travaille », a indiqué Mme Vallières-Roland, responsable des relations internationales au comité exécutif.

Rappelons que des élus de Calgary ont l’habitude de se rendre à Québec durant le Carnaval et d’offrir un déjeuner western gratuit aux citoyens alors que des élus de Québec fréquentent le Stampede à chaque année depuis des décennies, à l’exception des deux dernières années en raison de la pandémie. Les échanges sont continuels, tant sur le plan économique que culturel.

En 2008, à l’occasion des fêtes du 400e de Québec, la Ville de Calgary avait également offert des sculptures de chevaux en acier, lesquelles ont été installées près du fleuve Saint-Laurent, sur le boulevard Champlain.