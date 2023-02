La nouvelle chanson de Miley Cyrus fait exploser les ventes de fleurs

Le succès instantané de Flowers a fait exploser les ventes de fleurs dans les supermarchés Lidl au Royaume-Uni.

La chanson, qui fait référence à la séparation de Miley Cyrus avec l’acteur Liam Hemsworth, a pris d’assaut les réseaux sociaux dès sa sortie le 12 janvier dernier.

Lidl a enregistré une hausse de 52% des ventes de fleurs dans ses magasins, selon le média britannique Metro.

Miley Cyrus chante «I can buy myself flowers, write my name in the sand (Je peux m’acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable)», ce qui en fait une véritable ode à l'amour-propre. La chanson et son message ont visiblement résonné avec le monde entier!