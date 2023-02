De René Simard à Sophie Grenier: la petite histoire de la chanson «L'Oiseau»

Reprise différemment et de belle façon par Sophie Grenier à l’émission La Voix, la chanson L’Oiseau est de retour, cinquante et un an après la version qui a lancé la carrière de René Simard.

• À lire aussi: «La Voix»: René Simard ému par l'interprétation de sa chanson L'Oiseau par la jeune Sophie Grenier

• À lire aussi: «La Voix»: elle fait pleurer ses parents pendant un duo improvisé avec Mario Pelchat

L’Oiseau a été composé à la fin des années 1960 par Éric Demarsan et Daniel White pour la série télévisée Sébastien parmi les hommes diffusée sur les ondes de la chaîne française ORTF. Les paroles sont de l’écrivaine française Cécile Aubry, créatrice de ce feuilleton télévisé qui a été diffusé en 1968 sur les ondes de Radio-Canada.

Un succès

La version originale a été enregistrée par Bruno Victoire Polius, un soliste de la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières, une commune du département des Hauts-de-Seine en France. Le 45-tours se vendra à 1 600 000 exemplaires selon des chiffres. On retrouve aussi une version instrumentale avec orchestre.

À Sainte-Pétronille, sur l’île d’Orléans, l’enseignante, madame Paré, présente cette chanson à René Simard qui est au début du primaire. Elle juge que le jeune garçon, qui chante à l’école, à la fête des Mères et à l’église, a une voix qui convient pour cette chanson.

Découvert par Guy Cloutier, René Simard se retrouvera au studio RCA Victor à Montréal, à l’été 1971, à l’âge de neuf ans, pour enregistrer L’Oiseau et les neuf autres chansons qui se retrouveront sur son premier album.

En août 1971, la chanson est un succès. Elle sera deux semaines au sommet du palmarès. Le disque du même nom se vendra à 200 000 exemplaires et lancera la carrière du « petit Simard ».

Des reprises

En 2008, le groupe français Vox Angeli, qui réunit des enfants de 11 à 14 ans, reprend L’Oiseau sur son premier album. La chanteuse française Zaz reprendra aussi cette chanson, en 2013, pour le générique du film Belle et Sébastien de Nicolas Vanier.

Les versions de L’Oiseau de René Simard, Vox Angeli et de Zaz sont en ligne sur les différentes plateformes d’écoute.

Sur le portail Spotify, la reprise de Zaz a obtenu le plus d’écoutes avec 2 123 768, celle de Vox Angeli a obtenu 400 004 écoutes et celle du feuilleton télé Sébastien parmi les hommes totalise 207 144 écoutes. La version de René Simard a été écoutée 28 439 fois.