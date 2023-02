LCF: Sean Thomas Erlington demeure à Hamilton

Le porteur de ballon québécois Sean Thomas Erlington continue de déjouer les pronostics et vient de prolonger son association avec les Tiger-Cats de Hamilton.

En début de semaine, l’athlète de 30 ans a renoncé à son autonomie et a paraphé une prolongation de contrat d’un an avec le club l'ayant repêché en huitième ronde (66e au total) de l’encan 2017 de la Ligue canadienne de football (LCF).

«Je connais les entraîneurs et le système, qui est complémentaire avec mon style. J’apprécie beaucoup l’opinion qu’ils [les Tiger-Cats] ont de moi et les jeux qu’on me permet de faire. Je n’avais pas la garantie de retrouver ça ailleurs dans la ligue», a indiqué Thomas Erlington lors d’un entretien téléphonique.

«C’est ma deuxième maison! Je suis bien à Hamilton. Les Tiger-Cats sont la seule équipe professionnelle de la ville et les partisans aiment vraiment leur club. [...] C’est un endroit où il est très agréable de vivre.»

Un bourreau de travail

Peu d’observateurs auraient parié que Thomas Erlington allait connaître une carrière dans la LCF au moment de sa sélection. Il y disputera une sixième saison en 2023.

De plus, le produit de Carabins de l’Université de Montréal ne cesse de s’améliorer. Il vient de connaître sa meilleure campagne sur le plan statistique. En 18 parties l’an dernier, il a amassé 371 verges sur des courses et ajouté 216 verges via des attrapés.

Thomas Erlington explique ses succès par les efforts faits pendant l’hiver.

«Le plus gros du travail, il s'effectue dans la saison morte. Même si je suis chez les pros depuis quelques années, j’essaye toujours de me surpasser et d’amorcer la saison en meilleure condition physique. Je crois que ça porte fruit.»

«Ton emploi n’est jamais garanti dans le football professionnel et tu ne dois jamais rien tenir pour acquis.»

Avec les Bleus

Thomas Erlington a son propre équipement de musculation dans sa maison située à environ une heure de Montréal. C’est principalement là qu’il met les efforts pour améliorer ses performances, mais il a aussi la chance de suivre des activités améliorant ses capacités cardiorespiratoires avec les étudiants-athlètes des Carabins.

«Depuis plusieurs années, je cours avec les joueurs des Carabins quand j’en ai l’opportunité. Ça me permet de vivre de la collégialité en me joignant à mon équipe universitaire.»

Thomas Erligton apprécie vraiment d’être le bienvenu quand il le souhaite chez les Bleus. Chaque année, plusieurs professionnels et anciens représentants des Carabins renouent avec leur alma mater pour s’entraîner.

«Même quand tu as terminé ton parcours universitaire, tu demeures un membre de la famille des Carabins. Un petit coup de fil à Marco [Iadeluca, l’entraîneur-chef] et on t’accueille à bras ouverts», a souligné celui qui a porté les couleurs de l’UdeM de 2013 à 2016.

En bref dans la LCF

Sean Thomas Erlington n’est pas le seul à avoir prolongé son association avec les Tiger-Cats de Hamilton.

En effet, le quart-arrière Matthew Shiltz a signé une nouvelle entente avec le club ontarien. Celui qui a porté les couleurs des Alouettes de Montréal de 2017 à 2021 devrait jouer les seconds violons derrière Bo Levi Mitchell cette saison. L’an dernier, le substitut a obtenu quatre départs avec les «Cats». Il a aussi lancé des passes dans 11 des 18 parties où il était en uniforme.

Jake Wieneke avec les Riders?

Les Roughriders de la Saskatchewan auraient continué de piger chez les Alouettes et se seraient entendus sur les clauses d’un contrat de deux ans avec le receveur de passes Jake Wieneke.

C’est ce qu’a appris le 3downnation.com, mardi. La veille, il a été rapporté que le quart-arrière Trevor Harris avait accepté un pacte avec l’équipe qui évolue à Regina. Présentement, toutes les équipes de la LCF peuvent négocier et s’entendre avec les footballeurs qui deviendront officiellement joueurs autonomes le 14 février.

Wieneke s’est joint aux «Als» en 2019 et n’a jamais porté un autre uniforme dans le circuit Ambrosie. L’an dernier, il a connu une baisse de régime, étant limité à seulement trois touchés en 18 parties.