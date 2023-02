Le match des étoiles est devenu un cirque, à quand du vrai hockey?

Malgré quelques points positifs, je suis resté sur mon appétit à la suite du traditionnel week-end des étoiles. Je pense qu’on en met plus que le client en demande et de toute évidence, on n’a pas encore trouvé la formule magique pour créer un engouement.

Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. On a tenté de multiples expériences au fil des ans, que ce soit dans le concours d’habiletés ou dans le match lui-même. Je me demande ce qu’on verra de nouveau l’an prochain à Toronto.

J’aime la formule à trois contre trois. Mon gros problème, c’est le niveau d’intensité. Ça ne fait pas trop sérieux lorsqu’on patine au ralenti et qu’on se passe la rondelle à qui mieux mieux devant les pauvres gardiens de but.

Est-ce qu’on pourrait limiter le nombre de passes en zone offensive à deux ou à trois ? Ou encore, est-ce qu’on pourrait instaurer une limite de dix secondes de possession de rondelle avant de lancer au but ? Ça créerait un peu de pression pour décocher un tir.

Si l’objectif est de faire un gros spectacle et d’attirer de nouveaux partisans, qu’y a-t-il d’intéressant à voir du patinage à vitesse modérée, alors que l’essence du jeu, et sa beauté, c’est la vitesse. Là, on a l’impression de regarder un autre sport.

Le concours d’habiletés

Pour moi, le vase déborde au concours d’habiletés. Ça va pour le tir le plus puissant, le joueur le plus rapide et la précision de tirs, mais pour le reste, on veut quoi, exactement ?

Si on veut faire des sketches humoristiques pour découvrir les vraies personnalités des joueurs, qu’on s’assume et qu’on y aille à fond de ce côté. Je n’ai aucun problème avec ça, mais mélanger comédie et compétition, ça ne colle pas.

On invente toutes sortes de bébelles comme taper une balle de golf avec un bâton de hockey ou viser des planches de surf et faire tomber un joueur dans une cuvette d’eau sur la plage. Ça tient du cirque et ce n’était pas beaucoup mieux à Las Vegas dans le lac des fontaines du Bellagio, même si ça faisait une belle carte postale.

Et c’était quoi, exactement, le but du concours avec un gardien lançant au but adverse pour déterminer si l’attaque contre l’autre gardien serait à un, deux ou trois joueurs ?

J’y perds mon latin et trop, c’est comme pas assez.

Je peux comprendre qu’on mise sur l’originalité à Las Vegas ou en Floride, mais je ne peux pas croire qu’à Toronto, l’an prochain, on ne reviendra pas à quelque chose ressemblant davantage à du vrai hockey.

La formule originelle

C’est bon qu’il y ait un million de dollars en jeu pour le match, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose au spectacle ? Chacun fait de son mieux, mais y a-t-il réellement une fierté à porter les couleurs de sa division ?

Je me demande si la formule originelle opposant les champions de la coupe Stanley aux étoiles ne serait pas meilleure. On a essayé les Européens contre les Nord-Américains ou même, des capitaines composant leur propre équipe. Autre idée : pourquoi ne pas essayer les vieux contre les jeunes ? On verrait peut-être un peu plus d’orgueil.

J’aimerais aussi qu’on laisse une place à des joueurs plus âgés et aimés du public comme Patrice Bergeron ou Marc-André Fleury. Ça leur permettrait de faire un dernier tour de piste sous les projecteurs avant leur retraite. Et pourquoi pas des retraités ?

Et sans en faire un gros plat, ça m’agace que pour la première fois il n’y avait aucun Québécois au match des étoiles. Bref, plusieurs choses sont à réviser.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Ovechkin et Crosby

Pour moi, le fait saillant du week-end fut de voir les deux plus grands joueurs des temps modernes évoluer ensemble dans la formation de la division Métropolitaine. Je parle bien sûr de Sidney Crosby et d’Alex Ovechkin. C’était un peu comme Wayne Gretzky et Mario Lemieux.

Beau clin d’œil

Les couleurs pastel des uniformes et des pièces d’équipement des gardiens de but ont beaucoup fait jaser. Plusieurs les ont décriées, mais personnellement, je trouve que c’était un beau clin d’œil à la série culte Miami Vice, tout comme l’habit blanc de Mitch Marner lors de la soirée du concours.

Jonathan Huberdeau

Photo d'archives

Je n’ai pu m’empêcher d’avoir une pensée pour Jonathan Huberdeau, qui aurait certainement été de l’événement s’il n’avait pas été échangé des Panthers aux Flames contre Matthew Tkachuk, qui a été choisi le joueur du match en plus. En passant, très bonne idée de l’entraîneur de la division Atlantique, Jim Montgomery, de placer les frères Tkachuk sur le même trio.

Belle expérience pour Suzuki

Photo d'archives

Pour les jeunes joueurs comme Nick Suzuki, participer au match des étoiles est toute une expérience. Il avait l’air impressionné de côtoyer des légendes comme Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Ça ne s’oublie pas. En tout cas, il va être prêt pour sa saison de golf et elle va débuter de bonne heure !!!

P.K. Subban

Photo d'archives

On a vu à quel point P.K. Subban est à l’aise avec un micro et ce n’est que le début de sa nouvelle carrière. D’après moi, il va devenir aussi populaire que Don Cherry, et dans 15-20 ans, les jeunes qui s’abreuveront de ses propos seront peut-être surpris d’apprendre qu’il a déjà joué dans la LNH.