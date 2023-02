Le radar photo «fonctionne» sur l'autoroute Dufferin-Montmorency, selon Geneviève Guilbault

Les élus de la Ville de Québec ont unanimement réclamé la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain mardi, au lendemain d’un nouvel accident, mais le gouvernement du Québec veut d’abord évaluer l’impact du nouveau radar photo.

Persuadée que le nouveau dispositif – opérationnel depuis vendredi dernier à l’intersection du boulevard François-De Laval – fera ses preuves à long terme pour réduire les grands excès de vitesse et les risques d’accident, la ministre des Transports Geneviève Guilbault estime que « ça fonctionne » déjà.

Plusieurs contraventions émises

« Il y a eu quand même 68 contraventions données depuis quatre jours. Ça démontre que oui, ça fonctionne », a-t-elle lâché dans les corridors de l’Assemblée Nationale mardi. « Laissons le temps au photo radar de faire ce qu’il a à faire », a ajouté le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

« Je pense qu'au fil du temps, à mesure que les gens vont savoir qu'il y a un radar (et) qu'ils vont adapter leur conduite, bien il va avoir moins d'excès de vitesse donc moins de risque d'accident. C’est ce qu’on souhaite », a ajouté Mme Guilbault, sans toutefois fermer la porte à d’autres mesures pour sécuriser l’autoroute qui longe le fleuve Saint-Laurent.

« Ça n’empêche pas qu’on continue d’analyser. Ça va nous permettre aussi de recueillir des données sur les gens qui passent et des indicateurs de vitesse et comment se passe la circulation. Est-ce que ça diminue l’aspect accidentogène de cette zone-là ? C’est ce qu’on va être capables de savoir mais au moment où on se parle, le radar, c’est LE geste qu’on pose pour sécuriser l’intersection », a insisté la ministre des Transports.

Pas suffisant selon Marchand

À la Ville de Québec, le maire Bruno Marchand et les autres élus estiment qu’un radar photo est insuffisant, qu’un réaménagement s’impose et que la transformation de l’autoroute en boulevard urbain – afin de réduire la vitesse et d’améliorer la qualité de l’air – est incontournable pour sécuriser l’endroit qui a le théâtre d’une vingtaine d’accidents depuis 2016, dont celui qui a fait 4 morts en 2021.

Ils ont d’ailleurs adopté une résolution à cet effet en décembre dernier. Et une lettre, rendue publique mardi soir, sera acheminée aux ministres Guilbault et Julien pour officialiser leur demande. La Ville demande à l’État d’amorcer dès que possible les études techniques complémentaires pour requalifier l’autoroute en boulevard urbain « prioritairement entre le boulevard Henri-Bourassa et le pont de l’Île d’Orléans. »

- Avec la collaboration de Patrick Bellerose