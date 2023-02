Le visage méconnaissable de Madonna fait réagir partout dans le monde

Depuis l’annonce de sa tournée mondiale, The Celebration Tour, qui l’amènera à Montréal les 19 et 20 août prochains, Madonna fait parler d’elle à travers le monde pour son grand retour sur scène, sa riche carrière musicale, et... son visage rendu méconnaissable.

Lors de son passage à la cérémonie des Grammy dimanche dernier, les journaux d’ici et d’ailleurs ainsi que plusieurs fans se sont interrogés sur le visage transformé de la Madone.

Le New York Post a tweeté une photo de la diva avec la mention «Les fans “tellement confus” par le “nouveau visage” de Madonna aux Grammy 2023».

Fans ‘so confused’ by Madonna’s ‘new face’ at Grammys 2023 https://t.co/61f5S1nEFL pic.twitter.com/8KHsy7SlyX — New York Post (@nypost) February 6, 2023

«Elle est une icône de la liberté, pourquoi Madonna ne peut-elle pas porter son âge et son expérience avec fierté?», se questionne l’une des journalistes du Daily Mail UK.

Un article du New York Post publié mardi matin est intitulé «Madonna obsédée par les joues veut ressembler à la version d’elle-même des années 2000». On y parle de la «rébellion anti-âge de la chanteuse qui a attiré le plus d’attention». Une source aurait affirmé au média que «son visage boursouflé est le résultat d’une obsession pour ses joues et qu’elle ne se rend pas compte que cela la fait ressembler un peu à une caricature d’elle-même».

Madonna obsessed with cheeks, wants to look like ‘2000s’ version of self https://t.co/YYr2wNRJVQ pic.twitter.com/o3yXwEhpYy — New York Post (@nypost) February 6, 2023

Page Six revient sur «Le visage de Madonna d’hier à aujourd’hui en 19 photos de son changement de look», en écrivant sous une image de la chanteuse tirée d’une publication TikTok: «Suscitant l’inquiétude des fans avec un nouveau look sur TikTok en avril 2022.»

Madonna’s face, then and now: 19 pictures of her changing look https://t.co/qkdny9qpvt pic.twitter.com/X0mMgeF4jV — Page Six (@PageSix) February 6, 2023

«ÇA NE PEUT PAS ÊTRE ELLE: le "nouveau visage" de Madonna aux Grammy déroute les fans», peut-on lire dans le Toronto Sun.

'THAT CAN'T BE HER': Madonna's 'new face' at Grammys confuses fans https://t.co/v7h0pbd9vT — Toronto Sun (@TheTorontoSun) February 6, 2023

«Figée dans le temps. À l’intérieur du visage changeant de Madonna alors qu’elle a l’air "méconnaissable" aux Grammy – du clone de Marilyn Monroe au relooking "extraterrestre"», titre quant à lui The Sun UK.

La une du Vanity Fair

Pour coïncider avec l’actualité, Madonna se retrouve en couverture de trois différents numéros de Vanity Fair: italien, espagnol et français. Sur la photo aux allures d’œuvre d’art, le visage de la Madona est lisse, ainsi encadré de dentelles et visiblement retouché. On la retrouve en Vierge Marie pleurant devant un cœur saignant.

À l’intérieur du magazine, la chanteuse de 64 ans apparaît dans une suite de photos savamment retouchées la mettant en vedette du Dernier repas et autres scènes religieuses.

Madonna’s latest Vanity Fair photoshoot mocking Jesus Christ, the Last Supper & Communion along side an obnoxiously large woman and so called trans person pic.twitter.com/Lx84Ud3kIn — Drew Hernandez (@DrewHLive) January 24, 2023

Dans cette longue entrevue question-réponse, aucune question ne lui est posée sur le fait de vieillir dans l’industrie du spectacle, ce qui aurait pu l’inciter à aborder le sujet de ce nouveau visage qui inquiète ses admirateurs.

La reine de la pop parle plutôt de son destin de vedette internationale, sa carrière riche de 40 années, sa relation conflictuelle avec la religion, son retour sur scène, son projet de film autobiographique, ses enfants et «la bataille que chaque femme doit livrer contre le monde patriarcal dans lequel elle vit, un monde qui essaie de nous coincer dans différents angles, un peu comme dans une arène de corrida.»

Madonna sera de passage au Centre Bell, à Montréal, les 19 et 20 août prochains avec sa tournée The Celebration Tour.