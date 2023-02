L'Ukraine envoie un groupe de 87 secouristes en Turquie

L'Ukraine a annoncé mardi l'envoi d'un groupe de 87 secouristes en Turquie pour aider à faire face aux conséquences d'un séisme dévastateur qui a également frappé la Syrie et qui a fait plus de 5000 morts.

«Le ministère de l'Intérieur et le service des Situations d'urgence envoient en Turquie une équipe combinée de recherche et de sauvetage composée de 87 personnes», dont 10 pilotes d'avions et de véhicules, a annoncé le gouvernement ukrainien sur son site internet.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir parlé au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et lui avoir exprimé ses condoléances pour «l'horrible tragédie qui a frappé le peuple turc».

«Je l'ai informé de la décision d'envoyer un groupe de secouristes et d'équipements d'Ukraine en Turquie pour aider à surmonter les conséquences» du séisme, a-t-il ajouté sur Telegram.

«Les spécialistes ukrainiens ont une expérience pertinente pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et arriveront dans les régions touchées dès que possible», a-t-il poursuivi.

Proche à la fois de Kyïv et de Moscou, la Turquie tente de se poser en tant que médiateur depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022.

Ankara, tout en fournissant des armes à Kyïv, propose régulièrement sa médiation aux deux belligérants. Elle a notamment joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine et dans la conclusion en juillet, sous l'égide de l'ONU, d'un accord permettant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore.

L'Ukraine n'a en revanche annoncé aucune mesure d'aide à la Syrie, le gouvernement de Damas étant un proche allié de la Russie, qui dispose de bases militaires sur place.