Marché résidentiel: les ventes chutent de 36% à Montréal

Les ventes résidentielles ont enregistré une baisse de 36 % dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal en janvier 2023, par rapport à la même période l’an dernier, un ralentissement qui a aussi été constaté à Québec.

La RMR de Montréal a recensé 1791 ventes résidentielles en janvier 2023 contre 2816 ventes réalisées au cours du même mois l’an dernier. Selon les données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), il faut remonter à 2009 pour qu’un niveau aussi bas de ventes soit observé en janvier.

Les inscriptions ont par ailleurs augmenté de 65 % en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.

«Avec un niveau d’activité qui s’approche d’un creux historique pour un mois de janvier, l’inventaire de propriétés à vendre tend à se reconstituer plus rapidement dans la RMR de Montréal. Cette dynamique s’inscrit dans la tendance des six derniers mois. Outre le plein impact de la hausse des taux d’intérêt sur la capacité financière des premiers acheteurs, c’est surtout l’attentisme et la prudence qui sont généralement de mise, et ce, malgré le recul des prix. La demande latente pour acheter une propriété est néanmoins toujours bien présente», a constaté Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

La baisse la plus importante des ventes dans la RMR montréalaise a été observée à Laval (171 ventes) et sur l’Île de Montréal (644) avec une baisse de -38 % et -39 %, respectivement.

C’est dans les secteurs de Vaudreuil-Soulanges (79 ventes), de la Rive-Nord de Montréal (441 ventes) et de Saint-Jean-sur-Richelieu (51 ventes) que les baisses ont été les moins importantes, avec respectivement -26 %, -33 % et -35 %.

La Rive-Sud de Montréal, avec 405 transactions, voit pour sa part une diminution de ses ventes comparable à celle de l’ensemble de la RMR (-36 %).

Ce sont les plex et les copropriétés qui ont subi les plus fortes diminutions, avec des baisses respectives de 52 % et 38 % par rapport à janvier 2022. Les ventes d’unifamiliales ont pour leur part diminué de 31 %.

Les prix médians des unifamiliales ont diminué de 7 % en un an, pour atteindre 500 000 $. Même scénario du côté des plex avec une baisse de 6 % pour un prix médian de 675 000 $, et des copropriétés avec une diminution de 3 % (370 000 $).

Un ralentissement aussi à Québec

Le nombre de ventes a diminué de 24 % au mois de janvier 2023 par rapport au même mois en 2022 dans la RMR de Québec, tandis que les inscriptions ont augmenté de 18 %.

La périphérie Nord de Québec a enregistré la baisse la plus importante (-34 %), suivie de la Rive-Sud de Québec (-33 %).

Ces grands secteurs ont enregistré respectivement 59 ventes et 97 ventes pour la période de janvier 2023. Dans l’agglomération de Québec, l’activité atteint 365 ventes en janvier, soit un déclin de -20 % par rapport à janvier 2022.

Du côté des prix médians, ils sont restés similaires d’une année à l’autre pour ce qui est des unifamiliales (soit 325 000 $), alors qu’ils ont augmenté de 9 % (235 000 $) pour les copropriétés et diminués de 5 %(330 000) pour les plex.