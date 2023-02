Nouvelle génération (la 3e) aux commandes

Photo fournie par le Groupe Park Avenue

Le Groupe Park Avenue, qui regroupe 16 concessionnaires automobiles, représentant 14 des marques les plus influentes de l’industrie au Québec dont Mercedes-Benz de Québec, de la rue Bouvier, m’annonce que Norman Hébert (à gauche sur la photo), président et chef de la direction, passe officiellement le flambeau à son fils, Norman-John Hébert (à droite), qui était jusque-là vice-président et chef de l’exploitation. À titre de président et chef de la direction depuis 1991, Norman Hébert évoluait depuis plus de 40 ans au sein de l’entreprise familiale fondée par son père en 1959. Norman-John Hébert est membre de la 3e génération de la famille Hébert.

Une entente de trois ans

Photo fournie par Centre de Plein Air de Lévis

Michel Paquet et Nicolas Bolduc, respectivement directeur général de Paquet et Fils et directeur général du Centre de Plein Air de Lévis, m’annoncent la conclusion d’un partenariat financier, d’une durée de trois ans, pour le développement du Centre de Plein Air de Lévis qui offre une glissade et un centre de ski alpin de qualité pour les familles de la région Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. « Avec ce partenariat, l’entreprise Paquet et Fils, dans sa mission de redonner à sa communauté, est très heureuse de pouvoir offrir aux gens de Lévis, plus spécialement aux familles de Lévis, la possibilité de faire des activités d’hiver, » explique Michel Paquet, de Paquet et Fils, une entreprise familiale (fondée en 1902) qui distribue des produits et des équipements pétroliers dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle a lancé en 2011 le réseau des dépanneurs ICI. De gauche à droite, sur la photo : Nicolas Bolduc et Michel Paquet

Les 10 ans de Comm’Julie

Photo fournie par Les Festifs

Julie Morin, présidente de l’agence de relations publiques qui porte son nom (Comm’Julie) spécialisée en relations de presse, communication, programmation et animation, a célébré en grand le 10e anniversaire de son entreprise le 27 janvier dernier à l’Atelier de la Grande Allée à Québec. Les gens de Mastoc avaient même brassé une bière spécialement pour l’événement (photo). L’artiste de Québec Joseph Pierre Bertrand (photo) lui a créé et offert une toile spécialement pour les 10 ans de Comm’julie. Odevi a remis 2 $ à SOS violence conjugale pour chaque Cosmopolitain vendu. Grâce à cette initiative et aux revenus de l’encan silencieux et quelques dons généreux, 325 $ ont été amassés, montant qui a été bonifié de 175 $ par Comm’julie pour un don total de 500 $. Voici quelques photos de cette soirée anniversaire. Julie et ses parents : Julien Morin et Francine Poirier ; La Bière à Julie (bière brassée pour fêter ses 10 ans) et l’artiste Joseph Pierre Bouchard.

Anniversaires

Photo d’archives

Jacques Picard (photo), ex-organisateur et fondateur du Salon de l’auto-sport de Québec en 1970, le plus ancien salon de sport motorisé au Canada après celui de Calgary... Hugo Gilbert, PDG d’Intercar... Steven Stamkos, joueur de la LNH (Lightning), 33 ans... Ashton Kutcher, acteur américain, 45 ans... Marc-André Pelletier, entraîneur-chef du club de natation de Québec (CNQ) depuis la saison 2004-2005, 45 ans... Alexandre Daigle, ex-joueur de la LNH 48 ans... Yves Racine, ex-joueur de la LNH (1989-98) avec les Canadiens en 1994 et 1995, 54 ans... Luc Vigneault, pair-aidant à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 54 ans... Garth Brooks, chanteur country américain, 61 ans... Réjean Lecomte, propriétaire et président de Constructions Montchateau, 68 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 7 février 2022 : Margarita Lozano (photo), 90 ans, actrice espagnole qui a tourné avec de grands réalisateurs européens comme Pier Paolo Pasolini ou Luis Buñuel... 2021 : Ralph Backstrom, 83 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal (1958-1971) des Kings (1971-1973) et de l’AMH (1974-1977)... 2019 : Frank Robinson, 83 ans, ancienne vedette du baseball majeur qui a aussi été le gérant des Expos de Montréal de 2002 à 2004... 2017 : Norah McClintock, 59 ans, écrivaine canadienne, auteure d’une soixantaine de romans pour la jeunesse... 2015 : Billy Casper, 83 ans, membre du Temple de la renommée du golf... 2014 : Doug (Diesel) Mohns, 80 ans, joueur de la LNH entre 1953 et 1975... 2013 : Louis-Philippe Janvier, 26 ans, frère de la chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier... 2012 : Harry Keough, 84 ans, joueur et entraîneur américain de soccer... 2005 : Bob Turner, 71 ans, ancien défenseur du Canadien (numéro 11)... 1999 : Hussein, 63 ans, Roi de Jordanie... 1991 : Jean-Paul Mousseau, 64 ans, peintre.