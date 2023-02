PLQ: les militants veulent être entendus

Loin d’avoir progressé dans sa reconstruction, le Parti libéral du Québec continue de s’enliser dans la désorganisation la plus évidente.

Si la nomination sans investiture d’un candidat pour l’élection partielle dans Saint-Herni-Sainte-Anne et le report aux calendes grecques du congrès à la chefferie ne suffisaient pas pour inquiéter, maintenant le parti annonce sans préavis la fermeture du groupe Facebook réservé à ses membres.

Reconstruire ou travestir ?

Le cafouillage de la semaine dernière à propos de la candidature de la représentante spéciale à la lutte contre l’islamophobie désignée par Justin Trudeau laisse penser que l’actuel chef du PLQ, Marc Tanguay, cherche par tous les moyens à plaire à l’électorat de François Legault.

Si tous s’entendent pour dénoncer les propos blessants d’Amira Elghawaby à l’endroit des Québécois, ses excuses et son ouverture avaient le bénéfice de laisser présager une écoute dont les deux solitudes ont cruellement besoin.

Les excuses du premier ministre et du ministre Jean Boulet à la suite de propos blessants, mensongers et surtout répétés au sujet des immigrants ont suffi pour qu’on leur accorde une Xième chance. Les excuses de madame Elghawabi n’auraient-elles pas pu être acceptées ? Le PLQ a l’habitude de plus d’ouverture, comme l’ont souligné plusieurs membres sur les réseaux sociaux.

Fermer le forum des membres

D’ailleurs, sur Facebook, dans le groupe privé des membres du PLQ, les commentaires d’usagers sont souvent durs envers le parti et ses orientations ces jours-ci. Cependant, celles et ceux qui s’y expriment constituent aujourd’hui l’un des noyaux les plus engagés de militants, jeunes et vieux.

Il en reste si peu...

Pourquoi fermer une voie de communication aussi précieuse à la veille d’un congrès à la chefferie ? Le manque de personnel pour modérer les conversations ne saurait justifier la perte de l’engagement de plus de 1500 membres du groupe.

Le PLQ doit maintenir les canaux de communication ouverts pour ses membres.