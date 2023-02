«Tu as 3 secondes pour me lâcher»: comment Arber Xhekaj a terrorisé un des frères Staal

La réputation de grand dur à cuire d’Arber Xhekaj continue de se répandre à travers la LNH.

Lors de la balado Spittin' Chiclets, l’ancien défenseur Ryan Whitney a raconté une savoureuse anecdote concernant l’arrière du CH surnommé Wifi.

«Je jouais au golf avec Marc Staal et on disait à quel point, dans la ligue maintenant, il y a un manque de robustesse et il a dit: "il y a ce gars, Wifi, il m’a amené dans le coin, il me tenait, je le tenais et il a dit: 'tu as 3 secondes pour me lâcher'"», a raconté Whitney.

«OK! Jesus Christ!», a poursuivi Whitney, en relatant son échange avec l’actuel défenseur des Panthers de la Floride.

Dans l’épisode diffusé dès le 7 février de Spittin' Chiclets, l’invité, le capitaine du CH, Nick Suzuki, en a rajouté sur Xhekaj, «une grosse surprise pour toute la LNH», selon lui.

Le centre du Canadien a aussi expliqué comment Wifi avait des talents offensifs «sournois».

«Il était plus petit quand il était plus jeune et il jouait donc un jeu plus habile. Soudainement, il est devenu énorme, donc il a encore ses habilités de plus petit joueur», a poursuivi Suzuki, qui a expliqué à quel point Xhekaj est une perle en dehors de la glace, mais qu’il «se transforme en personne différente» quand il met ses patins.