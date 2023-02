Un homme de 69 ans coupable d’avoir battu ses enfants et agressé sa fille à répétition

Un père a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une de ses filles et battu ses quatre enfants plusieurs fois par semaine alors qu’ils étaient au primaire dans les années 1990.

« Comme pour [ses deux autres filles], le Tribunal ne croit pas que [la victime] invente ce récit de son enfance marquée par la violence physique et sexuelle de l’accusé », a indiqué le juge Alexandre Dalmau mardi au palais de justice de Montréal.

Un homme de 69 ans, dont on ne peut divulguer l’identité pour protéger ses enfants, a été reconnu coupable d’inceste, d’agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort sur ses enfants.

Ses trois filles, présentes en salle d’audience pour le jugement, avaient préalablement témoigné contre leur père. Leur frère, actuellement incarcéré pour une série d’agressions sexuelles, n’a pas participé au processus judiciaire.

Les attouchements sexuels de l’accusé envers sa fille ont commencé alors qu’elle était en maternelle, au début des années 1990. Il la touchait entre autres aux parties génitales, pour ensuite la forcer à se masturber.

« Cette séquence de gestes est en fait une “routine” qu’il répète sur plusieurs années, à une fréquence d’environ deux fois par semaine », indique le juge Dalmau.

Pendant de nombreuses années, la victime et son père ont dormi dans la même chambre, les trois autres enfants dormant dans la deuxième chambre de l’appartement.

« L’accusé lui dit que c’est leur “secret”. Il lui dit également qu’elle est sa “préférée” », selon le témoignage de la victime.

Battues par leur père

Lors de leurs témoignages, les trois filles ont relaté « un climat de violence où l’accusé les bat régulièrement ainsi que leur frère [...] pendant une bonne partie de leur enfance ».

« Généralement, la façon de faire de l’accusé est de prendre l’un des enfants, l’amener de force dans une chambre et le frapper très fort sur la tête à quelques reprises avec son poing », peut-on lire dans le jugement de 39 pages rendu mardi.

Les quatre enfants vivaient seuls dans de petits appartements avec leur père et déménageaient presque chaque année, se promenant entre diverses villes de la grande région de Montréal.

Agressions qui cessent

Les violences physiques et sexuelles ont cessé lorsque leur père a fait la connaissance d’une femme, qui est venue vivre chez eux.

L’accusé a fait des aveux à sa copine de l’époque concernant les attouchements sur sa fille. Selon son témoignage, il lui a dit que son fantasme serait de la voir « coucher avec sa fille » et qu’il l’avait déjà « touchée ».

La victime a fait une plainte à la police quelques mois plus tard. Celle-ci, alors âgée de 13 ans, a été placée en famille d’accueil et ne reviendra jamais vivre avec son père.

Ses deux sœurs ont toutefois été muettes sur les sévices commis par leur père lorsque questionnées par les autorités.

L’accusé leur avait alors dit que « si elles parlent aux autorités, il ira en prison et elles seront placées dans des familles d’accueil, séparées, en plus d’y être battues et violées », peut-on lire dans le jugement.

L’une d’entre elles a également affirmé que son père lui avait dit « qu’il allait la tuer si elle parlait aux autorités ».

Alors adultes, les trois sœurs ont décidé de dénoncer leur père en 2018 lorsqu’elles ont appris l’existence d’une demi-sœur mineure. Elles souhaitaient alors la protéger.