Un Québécois aux Olympiques de la sommellerie

Les premières épreuves qui couronneront le prochain Meilleur sommelier du monde débuteront demain, le mercredi 8 février, à Paris. Parmi les 68 candidats qui se mesureront lors de cette compétition de haute voltige, un Québécois à la feuille de route impressionnante: Pier-Alexis Soulière.

Né à Saint-Pierre-Baptiste, tout près de Plessisville, Soulière a parcouru le monde et travaillé dans nombre d’établissements prestigieux, entre Sydney, Londres et New York, avant de se poser quelque temps à Los Gatos, en Californie, où il a officié au restaurant Manresa, un triple étoilé Michelin qui a malheureusement fermé ses portes à la fin de l'année 2022. En parallèle, Soulière a décroché en 2016 le titre de Master Sommelier, devenant ainsi l’un des rares professionnels à réussir cet exploit avant l’âge de 30 ans.

De retour dans sa région natale du Centre-du-Québec, le maître sommelier multi-talentueux a aussi repris la sucrerie familiale et développé une gamme de sirop d’érable haute couture sous l’étiquette P-A Soulière Sélection. Vous pouvez réentendre ici une entrevue qu’il avait accordée à ce sujet aux Méchants Raisins en 2021.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’actuel sommelier du restaurant Le Clan, à Québec, n’en est pas à sa première participation à cette compétition mondiale, organisée tous les trois ans depuis 1969 par l’Association de sommellerie internationale (ASI). Il s’était même taillé une place en demi-finale à Bruxelles, en 2019. Avant cela, il avait décroché les titres de Meilleur sommelier du Québec (2017), Meilleur sommelier des Amériques (2018) et Meilleur sommelier du Canada (2020) – c’est cette dernière victoire qui lui permet de représenter son pays au championnat du monde, qui se déroulera à l’hôtel Pullman Montparnasse de Paris du 7 au 12 février prochain.

Photo courtoisie Jean Bernard

Rappelons que la préparation en vue de ces Olympiques de la sommellerie requiert des mois d’entraînement et des années d’expérience professionnelle. En plus des incontournables épreuves de dégustation « à l’aveugle », souvent diffusées dans les médias, les concurrents sont soumis à une épreuve théorique écrite (une centaine de questions très pointues en 90 minutes), ainsi qu’à un volet dédié au service du vin. Lors des trois volets de la compétition, on mesure les connaissances des candidats en matière de vin (appellations, cépages, viticulture, vinifications, etc.), mais aussi en bières, spiritueux, sakés, thés et cafés, eaux minérales, ainsi qu’en gastronomie. En plus de ses multiples expériences professionnelles à l’international, la maîtrise de l’anglais est un autre des atouts sur lesquels Pier-Alexis Soulière pourra compter à Paris, puisque les candidats au Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde sont tenus de compétitionner dans une langue étrangère (autre que leur langue maternelle).

Les épreuves pratiques sont présentées devant les membres du jury, composé d’anciens candidats, dont la sommelière gatinoise Véronique Rivest, qui était montée sur la deuxième marche du podium à Tokyo, en 2013. La grande finale du concours du Meilleur sommelier du monde 2023 sera aussi diffusée en direct le 12 février prochain – dès 14 h (8h00, heure du Québec).

Go, Pier-Alexis, go! Le pays tout entier est derrière toi.

Pour suivre le parcours de Pier-Alexis Soulière en continu du 8 au 12 février 2023, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, où je ferai des mises à jours quotidiennes ou consulter les comptes Instagram (et Facebook pour des stories) de la SAQ.